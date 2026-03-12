Studentessa di 14 anni cade dalla finestra del bagno a scuola ad Ascoli Piceno: è grave, indagini in corso

Una studentessa di 14 anni sarebbe caduta da una finestra del bagno al secondo piano dell’istituto “Stabili-Trebbiani” di Ascoli Piceno: è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Torrette. Sotto choc tutta la scuola.

Immagine di repertorio.

È giallo ad Ascoli Piceno dove una studentessa di 14 anni è stata trasferita in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette per un grave trauma dopo essere caduta da una finestra al liceo delle Scienze Umane "Stabili-Trebbiani" in via Faleria.

La ragazzina è stata trovata a terra all'esterno di un istituto scolastico che frequenta ad Ascoli Piceno. L'ipotesi è che la ragazza sia precipitata dalla finestra di uno dei bagni al secondo piano dell'edificio. L'allarme è scattato intorno alle 9 di questa mattina quando è giunta la chiamata al numero delle emergenze, pare dal personale della scuola primaria che si trova di fronte al cortile: sul posto si è portata un'ambulanza con i medici del 118 di Ascoli Piceno che, valutata la gravità della situazione, hanno allertato a sua volta l'eliambulanza con la quale la 14enne è stata trasferita rapidamente all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso traumatico.

Indagini sono in corso da parte degli uomini della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tutte le piste restano al momento aperte. Intanto, sotto choc sono gli studenti, per i quali è stato messo a disposizione un servizio psicologico, e il personale della scuola che attendono notizie sulle condizioni della ragazza.

"Non ho parole al momento, per commentare l’accaduto. Ci siamo messi a disposizione della Polizia, sia personalmente che a livello di documentazione eventualmente richiesta. Sono stati sentiti testimoni e la Polizia Scientifica ha fatto tutti i rilievi del caso in maniera molto accurata per ricostruire la dinamica", ha detto il preside Arturo Verna, secondo quanto riporta Cronache Picene.

In aggiornamento.