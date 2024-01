Anziana strangola la figlia 40enne, poi chiama i soccorsi e confessa l’omicidio Una donna di 84 anni ha strangolato la figlia di 40. È accaduto nella sera martedì 9 gennaio, in via del Visone, nel quartiere Bonagia di Palermo. L’anziana avrebbe poi chiamato i soccorsi e confessato di aver ucciso la donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

194 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia familiare a Palermo, dove una donna di 84 anni ha strangolato la figlia di 40. La vittima si chiamava Maria Cirafici. Il delitto è avvenuto nella serata di oggi, martedì 9 gennaio, in via del Visone, nel quartiere Bonagia.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di Stato. A chiamarli e a richiedere l’intervento dei soccorsi sarebbe stata la stessa autrice dell'omicidio, che avrebbe poi confessato dalle forze dell'ordine di avere ammazzato la figlia.

"Venite, ho strangolato mia figlia", avrebbe detto alle forze dell’ordine. I medici giunti sul luogo del delitto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 40enne, la donna era già morta al loro arrivo. Ancora non è chiaro se sia stata strangolata a mani nude o con un oggetto come, per esempio, una corda o un filo.

Sono in corso le indagini sul delitto, condotte dalla squadra mobile. Gli inquirenti, coordinati dal sostituto procuratore di turno, starebbero lasciando aperte tutte le possibile piste, si legge su Tgcom24. Secondo gli investigatori, a generare sospetti e a rendere poco credibile il racconto fatto dall'anziana, sarebbe l'età della donna che potrebbe non aver avuto la forza di strangolare la figlia.

L'anziana donna è stata portata negli uffici della squadra mobile per essere ascoltata. Secondo quanto è stato ricostruito dal Giornale di Sicilia, l’anziana avrebbe raccontato di essere da tempo sotto pressione perché la vittima soffriva di depressione.

Intanto, l'abitazione è stata transennata e qui sono al lavoro gli specialisti della polizia scientifica. Pare anche che gli inquirenti abbiano raccolto le testimonianze dei vicini di casa e di alcuni familiari. Bisognerà anche capire se le due donne fossero sole in casa al momento dell'omicidio.