Strage sulle strade pugliesi: morte due giovani di 25 e 20 anni, tre feriti gravi tra cui un bimbo

Due giovani morte e tre feriti in codice rosso, tra cui un bimbo di 7 anni, è il tragico bilancio di due incidenti stradali avvenuti nella notte tra sabato e domenica nella città metropolitana di Bari.
A cura di Antonio Palma
L’incidente tra Mola di Bari e Rutigliano
Tragedia nelle scorse ore sulle strade pugliesi dove, a seguito di due distinti incidenti stradali, due ragazze di 25 e 20 anni sono morte e altre tre persone sono rimaste ferite gravemente tra cui un bambino di 7 anni. Il terribile bilancio di sangue nella notte scorsa, tra sabato 7 e domenica 8 febbraio, nella città metropolitana di Bari.

L’incidente più grave è avvenuto intorno alle due di oggi sulla strada provinciale 111 tra Mola di Bari e Rutigliano. Per motivi ancora da chiarire, un’auto con quattro persone a bordo ha improvvisamente sbandato a forte velocità schiantandosi violentemente contro un albero a bordo carreggiata dopo aver distrutto anche il guardrail.

Un impatto devastante che ha completamente distrutto il mezzo senza lasciare scampo a uno degli occupanti, una ragazza di 25 anni originaria di Mola di Bari, Rita Sanitate. Per lei inutili i soccorsi dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. Quando è stata estratta dalle lamiere contorte della vettura, era già morta. Soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale gli altri tre occupanti del mezzo, tra cui una donna e un bimbo di 11 anni, tutti classificati come codici rossi.

Il più piccolo è stato portato al Policlinico di Bari, un altro ferito all'ospedale Di Venere di Bari e il terzo al pronto soccorso di Monopoli. Sul luogo dello schianto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e accertare la dinamica del sinistro stradale mortale.

Il secondo incidente stradale mortale è avvenuto invece lungo la strada provinciale 67 nel tratto che collega Bitritto e Bitetto, sempre nel Barese. Qui a perdere la vita è stata una giovane di appena 20 anni, Ilaria Alfarano, residente a Bitetto. La ragazza era da sola al volante della sua vettura quando, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La ventenne è morta praticamente sul colpo dopo che la vettura ha terminato la corsa impattando violentemente contro un albero.

Incidenti stradali in Italia
