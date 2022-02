Stop dei tir per caro-energia, La Molisana blocca la produzione: “Altre aziende ci seguiranno” “I nostri camionisti non possono uscire dallo stabilimento a ausa del blocco dei tir per il caro carburanti” hanno spiegato dallo storico gruppo della pasta.

A cura di Antonio Palma

Il caro carburanti che si è abbattuto sul trasporto fa già la prima vittima, il pastificio La molisana infatti ha annunciato il blocco totale della propria produzione a seguito dello stop dei tir per caro-energia che non permettono più il trasporto di merci, sia per quanto riguarda la materia prima che per il prodotto finito. Ad annunciarlo è stato lo stesso amministratore delegato dello storico gruppo con sede a Campobasso, Giuseppe Ferro. Una decisione drastica ma forzata dal blocco dei camionisti che da giorni protestano per l'impennata dei costi del carburante arrivato a livello che spesso non rende più possibile ad autotrasportatori proprietari di uno o più mezzi di poter reggere economicamente. Molti infatti rischiano di lavorare senza guadagnare o addirittura in perdita e hanno inscenato proteste in diverse regioni e città bloccando anche gli altri colleghi che sono impossibilitati quindi a garantire il servizio come è accaduto a La Molisana.

"I nostri camionisti non possono uscire dallo stabilimento perché verrebbero fermati dai loro colleghi che stanno bloccando strade e autostrade: non potendo portare la semola dal mulino allo stabilimento e la pasta dallo stabilimento ai distributori, abbiamo deciso di bloccare la produzione da domani" ha annunciato al Corriere della Sera Giuseppe Ferro. Secondo l'amministratore del Pastificio la scelta dell'azienda potrebbe essere solo la prima perché altre potrebbero trovarsi nei prossimi giorni nelle medesime condizioni di non poter produrre. Le proteste degli autotrasportatori si stanno moltiplicando, in particolare al sud dove ci sono stati blocchi stradali in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia. Una mobilitazione che sta man mano coinvolgendo sempre più camionisti e che nei prossimi giorni potrebbe alzarsi di livello fino al blocco della fornitura di beni e servizi in molte zone del Paese.