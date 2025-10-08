Sterza per schivare un monopattino e si schianta: morto operaio in Sardegna, altri 5 feriti
Una tragedia della strada questa mattina ha spezzato la vita di Giacomo Pilloni, operaio cinquantenne di Serramanna, in Sardegna, deceduto in seguito a un violento scontro frontale avvenuto lungo la Strada Statale 196, nel territorio comunale di Villasor.
L'incidente si è verificato intorno alle 6:30, quando due autovetture – una Fiat 500 e un'Alfa Romeo 159 – si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la dinamica del sinistro sarebbe legata a una manovra d'emergenza: l'Alfa Romeo sulla quale viaggiava la vittima avrebbe improvvisamente sterzato per evitare un monopattino, finendo per impattare contro la vettura che proveniva dal senso opposto.
A bordo dell'Alfa Romeo si trovavano Pilloni e altri quattro colleghi operai, tutti diretti al cantiere in corso di allestimento lungo la SS 195 a Capoterra. Al volante della Fiat 500, invece, viaggiava una donna. L'impatto è stato devastante: tutti e sei gli occupanti delle due vetture sono rimasti feriti in modo grave.
Immediato l'intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha trasportato d'urgenza i feriti negli ospedali di Cagliari e Sanluri, tutti in codice rosso. Per Giacomo Pilloni, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto.
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Serramanna, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno vagliando ogni elemento utile, compresa la presenza del monopattino che avrebbe innescato la tragica catena di eventi.