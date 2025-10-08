Sterza per schivare un monopattino e si schianta: morto operaio in Sardegna, altri 5 feriti

Giacomo Pilloni, operaio 50enne di Serramanna, è morto in un incidente stradale sulla SS 196 a Villasor. Lo scontro frontale tra la sua Alfa Romeo e una Fiat 500 è avvenuto alle 6:30 del mattino. A bordo dell’Alfa viaggiavano cinque operai diretti al cantiere di Capoterra.

Una tragedia della strada questa mattina ha spezzato la vita di Giacomo Pilloni, operaio cinquantenne di Serramanna, in Sardegna, deceduto in seguito a un violento scontro frontale avvenuto lungo la Strada Statale 196, nel territorio comunale di Villasor.

L'incidente si è verificato intorno alle 6:30, quando due autovetture – una Fiat 500 e un'Alfa Romeo 159 – si sono scontrate frontalmente in circostanze ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la dinamica del sinistro sarebbe legata a una manovra d'emergenza: l'Alfa Romeo sulla quale viaggiava la vittima avrebbe improvvisamente sterzato per evitare un monopattino, finendo per impattare contro la vettura che proveniva dal senso opposto.

A bordo dell'Alfa Romeo si trovavano Pilloni e altri quattro colleghi operai, tutti diretti al cantiere in corso di allestimento lungo la SS 195 a Capoterra. Al volante della Fiat 500, invece, viaggiava una donna. L'impatto è stato devastante: tutti e sei gli occupanti delle due vetture sono rimasti feriti in modo grave.

Immediato l'intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha trasportato d'urgenza i feriti negli ospedali di Cagliari e Sanluri, tutti in codice rosso. Per Giacomo Pilloni, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell'impatto.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Nuraminis e Serramanna, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno vagliando ogni elemento utile, compresa la presenza del monopattino che avrebbe innescato la tragica catena di eventi.