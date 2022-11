Speranza per il bimbo di 18 mesi caduto dal balcone a Torino: uscito dalla Rianimazione Le condizioni di salute del bimbo purtroppo permangono gravi e i medici continuano a riservarsi la prognosi. Dopo le prime cure e le analisi del caso,è stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia.

A cura di Antonio Palma

Buone notizie arrivano dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Il bimbo di 18 mesi caduto dal balcone di casa sua nel capoluogo piemontese infatti è uscito dal Reparto di Rianimazione dove era stato ricoverato nel pomeriggio di ieri a seguito del terrei bile incidente domestico

Le condizioni di salute del bimbo purtroppo permangono gravi e i medici continuano a riservarsi la prognosi. Dopo le prime cure e le analisi del caso, l'equipe medica dell'ospedale pediatrico torinese ha però deciso il trasferimento dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia dove il piccolo è tenuto sotto stretta sorveglianza.

Fonti ospedaliere hanno spiegato che il bambino ora è stabile e non è più intubato, quindi respira autonomamente. Molto dipenderà dalle prossime ore e dai prossimi giorni per capire come reagirà alle cure a cui viene sottoposto, quali potrebbero essere i tempi di guarigione ma anche i possibili danni sul lungo periodo dovuti alla caduta.

Il terribile episodio era avvenuto nel pomeriggio di lunedì in un edificio di corso Giulio Cesare, nel quartiere Barriera di Milano, nella periferia Nord di Torino. L'appartamento è gestito da una cooperativa nell'ambito di un progetto di accoglienza per i profughi in fuga dall'Afghanistan da dove proviene il piccolo e la sua famiglia.

Per motivi ancora da accertare e oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine, il bambino di un anno e mezzo è precipitato nel vuoto dal primo piano del palazzo mentre giocava col fratellino.

Per fortuna è caduto su un tendone di una profumeria al piano terra che ha attutito l'impatto col suolo e si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze molti più tragiche. Il piccolo ha riportato fratture e un trauma cranico importante.

La prima ipotesi è che sia salito su un tavolo senza che gli adulti che erano in casa si accorgessero di lui in tempo. Sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente non sembrano esserci dubbi