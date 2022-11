Torino, bimbo di un anno e mezzo precipita da un palazzo: è gravissimo I fatti sono avvenuti nel quartiere Barriera di Milano. Il piccolo era col fratellino: avrebbe scavalcato la ringhiera, precipitando. Ora è ricoverato in codice rosso all’ospedale Regina Margherita.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di 18 mesi, di origini afgane, è precipitato dal balcone di un appartamento al primo piano di un palazzo di Torino, in corso Giulio Cesare all'angolo con via Gottardo, in zona Barriera di Milano.

Soccorso dall'équipe del 118 del presidio del Maria Vittoria, gestito dalla Croce Verde di Villastellone, il piccolo è stato trasportato all’ospedale Regina Margherita in codice rosso.

Per fortuna il tendone di una profumeria al piano terra ha attutito l'impatto col suolo. Dopo essere precipitato sul tendone, il bambino è finito sul marciapiede vicino alle auto parcheggiate.

Sul posto la polizia che sta cercando di capire la dinamica dell'accaduto. Secondo una primissima ricostruzione, la mamma sarebbe uscita di casa lasciando i due figli – il piccolo precipitato e un altro, di quattro anni – in casa.

Uno dei due, il minore appunto, avrebbe scavalcato il balcone, precipitando.

IN AGGIORNAMENTO