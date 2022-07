Spaventoso incendio a Lucca: decine di case evacuate, autostrada chiusa e 8 velivoli in azione L’altissima colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza. “Un incendio terribile quello scoppiato a Massarosa” ha confermato il governatore Giani. Sul posto quadre di vigili del fuoco da tutta la Toscana.

A cura di Antonio Palma

Un incendio devastante quello scoppiato a Massarosa, provincia di Lucca, dove da ore sono in azione decine di soccorritori e squadre di pompieri da tutta la Toscana con elicotteri e aerei per tentare si spegnere le fiamme che hanno minacciato case e infrastrutture.

Lo spaventoso rogo, divampato nella tarda serata di lunedì tra i boschi delle colline di Massarosa, ha costretto all'evacuazione di decine di case e persone oltre alla chiusura della bretella autostradale che collega l'autostrada A11 con quella della E80 tra Lucca e Viareggio.

"Un incendio terribile quello scoppiato a Massarosa" ha confermato anche il presidente della Regione Eugenio Giani, aggiungendo: "La nostra sala regionale è pienamente operativa in azione con 4 elicotteri, 4 canadair, decine di squadre AIB e Vigili del Fuoco da tutta la Toscana, la stima delle fiamme è al momento circa 80 ettari".

Le fiamme hanno divampato per ore trasformando la notte in un incubo per i residenti. Il rossore delle fiamme ha illuminato a giorno tutta l'area. L'incendio è proseguito anche in mattinata e in queste ore l'altissima colonna di fumo è visibile a chilometri di distanza.

Il vasto rogo partito dalla località Bozzano e si è esteso nella notte a tutti i boschi della zona, nonostante il rapido intervento delle squadre di volontariato antincendio. La zona impervia e le scarse vie di accesso insieme al vento hanno reso difficilissimo gli interventi.

Sul posto oltre una sessantina di pompieri con squadre provenienti dai comandi di Firenze, Prato, Livorno, Massa e Pistoia. Altre unità arriveranno da fuori regione. Gli stessi pompieri hanno dovuto evacuare circa 50 persone dalle proprie abitazioni minacciate dalle fiamme. Tutte sistemate presso parenti ed amici.

"Attivato il coordinamento assistito da parte del sistema regionale con impiego di personale specializzato e l'incendio è stato diviso in settori , in modo da stabilire le priorità di intervento e la migliore strategia" fanno sapere dalla Regione. Inoltre "sul posto opera anche una squadra Gauf che con azioni mirate e pianificate applicherà tecniche di controfuoco per ridurre il fronte di fiamma. Allestito vicino alla piscina comunale Unità Comando Locale per la gestione dell'intervento".