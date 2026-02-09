Spara al dipendente e si barrica col fucile in casa a Cerignola, zona circondata dai carabinieri

I carabinieri hanno circondato la zona alla periferia della città in provincia di Foggia, bloccandola e isolandola, e tutti i residenti del posto sono stati invitati a non uscire di casa.

Paura a Cerignola, in provincia di Foggia, dove un uomo si è barricato in casa armato di fucile dopo aver sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro un dipendente ferendolo. Sul posto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 9 febbraio, sono intervenuti in forze i carabinieri e le altre forze dell’ordine che hanno circondato la zona, bloccandola e isolandola. I fatti in via Cassino, in un quartiere periferico adiacente alla zona del cimitero della popolosa cittadina pugliese.

Le notizie su quanto accaduto prima che l’uomo si barricasse in casa al momento sono frammentarie. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’uomo armato sarebbe un 80enne del posto che, dopo una lite, avrebbe sparato a un dipendente della sua ditta farmagricola, un negozio specializzato nella vendita di prodotti tecnici per l'agricoltura. Poi si è rifugiato con la stessa arma all'interno della propria abitazione che in poco tempo è stata circondata dai militari dell’arma che di fatto hanno bloccato l'intero quartiere e la viabilità dopo l'allarme per gli spari.

La persona colpita e ferita da diversi colpi, un collaboratore dell'attività commerciale, intanto è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale ma al momento non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'accaduto invece stanno intervenendo anche i negoziatori dell’arma visto che l’uomo barricato al momento pare non voglia parlare con nessuno, nemmeno con familiari e amici, e non ha risposto alle richieste di uscire deponendo l'arma. I carabinieri comunque hanno avviato una trattativa ed è previsto anche l'arrivo di un reparto speciale. In attesa di sviluppi, tutti i residenti del posto sono stati invitati a non uscire di casa mentre le attività commerciali sono state fatte chiudere per motivi di sicurezza.