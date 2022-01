Spara ai poliziotti a Taranto, aveva tentato di rubare una Porsche in concessionaria Autore del gesto una ex guardia giurata già nota alle forze dell’ordine che poco prima avrebbe tentato di rubare una Porsche in una concessionaria poco lontana.

A cura di Antonio Palma

Aveva appena tentato di rubare una Porsche in una concessionaria l’uomo di 42 anni che ha sparato contro una volante della polizia ferendo i due agenti all’interno ieri a Taranto. L’uomo si era presentato nel negozio tentando di rubare una vettura ma senza riuscirsi così si era allontanato a piedi ma era subito scattato l’allarme. I due agenti feriti erano accorsi in zona proprio per quello e, dopo aver incrociato in strada l’uomo che corrispondeva alla descrizione, avevano fatto inversione e si erano fermati ma subito sono stati bersagliati da numerosi colpi di pistola, come si vede chiaramente in un video registrato da una telecamera di sorveglianza della zona.

Autore del gesto Pantaleo Varallo, ex guardia giurata fermato poco dopo dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. Per il 42enne è scattato immediatamente l’arresto per i reati di duplice tentato omicidio, tentata rapina, porto illegale di arma fa fuoco e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo si era recato in concessionaria di auto, avrebbe chiesto di provare un’auto e successivamente avrebbe cercato di rubarla portandosi via la chiave. Poco dopo la fuga e gli spari a poche centinaia di metri dalla rivendita, in pieno centro, di giorno e in una strada trafficata che poteva avere conseguenze peggiori. I colpi di pistola di una calibro 9 hanno infranto il parabrezza e il finestrino lato guida dell’auto di servizio. Fortunatamente dopo ore di apprensione, i medici hanno dichiarato fuori pericolo anche l’agente ferito in modo più serio mentre il collega, colpito di striscio a una mano, era stato già medicato in pronto soccorso.

I due poliziotti sono apparsi feriti ma sorridenti in ospedale poche ore dopo. Uno è stato colpito di striscio a una mano, l'altro a un braccio e a un fianco ma in modo non grave. Nello scatto diffuso sul web, l’agente ferito e con il braccio ingessato mostra il pollice alzato accanto la collega. A loro sono arrivati gli auguri di pronta guarigione del Capo della Polizia, Lamberto Giannini, ma anche del Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. I sindacati di polizia però chiedono maggiori protezioni per gli agenti ad esempio con nuovi giubbetti antiproiettile.