Spacciava droga in strada con la figlia di 4 anni, papà arrestato dai carabinieri: in casa 1,5 Kg di cocaina

Il caso ad Arezzo dove una pattuglia di carabinieri ha sorpreso il 40enne che contrattava e vendeva stupefacenti ad alcuni clienti in strada, scoprendo che nella sua auto aveva portato anche la figlioletta di 4 anni.

Incurante della presenza della figlioletta di appena 4 anni al suo fianco, un uomo di 40 anni spacciava tranquillamente droga in strada smerciando cocaina a sconosciuti dalla sua vettura parcheggiata a bordo carreggiata. Scenario dell’attività illegale via Fiorentina ad Arezzo, dove una pattuglia di carabinieri, durante un servizio di osservazione sul territorio, ha sorpreso il 40enne che contrattava e vendeva stupefacenti ad alcuni clienti e lo ha arrestato.

I fatti nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 febbraio, quando i militari dell’Arma hanno notato l’uomo, a bordo della propria autovettura, cedere tre bustine a un 50enne, in cambio di denaro. I carabinieri sono subito intervenuti fermando i due uomini per i controlli personali e la perquisizione dell’auto scoprendo droga e contanti. A questo punto la sorpresa: hanno scoperto che sui sedili posteriore del mezzo era seduta una bambina piccola, risultata poi essere la figlia del 40enne di appena 4 anni. Suo malgrado, dal suo sediolino la minore era costretta ad assistere alla cessione dello stupefacente.

Mentre l’acquirente è stato segnalato alla locale Prefettura come assuntore di droga, dopo essere stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina pagati 400 euro, per il 40enne che ha ceduto lo stupefacente è scattata invece prima la perquisizione dell’autovettura utilizzata dall’uomo per la sua attività e poi la perquisizione domiciliare, estesa infine anche al garage pertinente.

Proprio dai controlli domiciliari si è confermata l’attività di spaccio dell’uomo visto che aveva nelle sue disponibilità quasi un chilo e mezzo di cocaina, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un libro mastro e oltre 1200 euro in contanti. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, mentre i soldi sono stati depositati su un libretto giudiziario infruttifero.

Per il 40enne è scattato l’inevitabile arresto per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Su Disposizione dell’autorità giudiziaria aretina, l’uomo è stato condotto nel carcere di Arezzo. Le indagini a suo carico però proseguono per verificare la provenienza dell’ingente quantità di cocaina rinvenuta e la destinazione.