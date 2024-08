video suggerito

Sospetta salmonella nelle uova: richiamati diversi marchi e lotti, l'annuncio del Ministero Diversi i marchi e lotti interessati dai richiami. Si tratta infatti di uova vendute con vari marchi e confezionate per diverse catene di supermercati ma prodotte dalla stessa ditta. Interessati marchi Esselunga ed Eurospin.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha annunciato oggi una serie di richiami di uova fresche da supermercati e negozi per rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla sospetta contaminazione da salmonella nel prodotto interessato. Diversi i marchi e lotti interessati dai richiami. Si tratta infatti di uova vendute con vari marchi e confezionate per diverse catene di supermercati ma prodotte dalla stessa ditta.

A disporre il richiamo delle uova infatti è stata la stessa azienda produttrice a scopo cautelativo per sospetta contaminazione da salmonella. Si tratta della ditta Cascina Italia Spa che ha confezionato le uova richiamate nel proprio stabilimento di Spirano, in provincia di Bergamo. Ecco tutti i lotti e i marchi interessati:

Uova fresche "Cascina Italia" Categoria A vendute in confezioni da 6 pezzi, con i numeri di lotto 4700609926, 467940992, 473661992 e 4282789926 e data di scadenza fissate al 31 agosto, 7, 9 e 12 settembre

Uova fresche "Cascina Italia" vendute in confezioni da 180 da allevamento a terra grandi con numero di lotto 4736619926 e data di scadenza 09 settembre

Uova "Latteria Chiuro" da allevamento a terra grandi vendute in confezioni da 6 pezzi con numero di lotto 4736619926 e 4282789926 e date di scadenza fissate al 9 e 12 settembre

Uova fresche "Ovonovo" da allevamento a terra medie vendute in confezioni da 10 e 18 pezzi , con i numeri di lotto 4832759926 e 4501159926 e con la data di scadenza 1 e 5 settembre

Uova "Lactis" fresche da allevamento a terra – grandi – categoria A, prodotte per Parmalat vendute in confezioni da 6 pezzi con numero di lotto 4679409926 e data di scadenza fissata al 7 settembre

Uova "Smart" fresche categoria A, da allevamento a terra medie, prodotte per Esselunga con i numeri di lotto 4679409926 e 4736619926 e date di scadenza fissate al 7 e 9 settembre

Uova "Delizie dal Sole" grandi da allevamento a terra senza uso di antibiotici, prodotte per Eurospin Italia e vendute in confezioni da 6 pezzi con numeri di lotto 4501159926 e 4679409926 e date di scadenza fissate al 5 e 7 settembre

Uova "Delizie dal Sole" medie da allevamento a terra, prodotte per Eurospin Italia e vendute in confezioni da 10 pezzi con numeri di lotto 4700629926, 4832759926 e 4282789926 e date di scadenza fissate al 31 agosto, 1 e 12 settembre

In ogni caso il consiglio ai consumatori e di non consumare le uova con i marchi, i numeri di lotto e le scadenza sopra indicati e di riportare le confezioni al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.