Maxi richiamo di petto di pollo per allergene non dichiarato: lotti e marchi interessati Sono cinque gli avvisi di richiamo e riguardano diversi lotti e marchi con cui il petto di pollo cotto al forno viene confezionato e venduto. In diversi casi si tratta di prodotti venduti nei supermercati della grande distribuzione come Lidl o Aldi.

A cura di Antonio Palma

Il Ministero della salute ha annunciato una maxi richiamo di petto di pollo cotto al forno a causa della presenza di allergeni non dichiarati in etichetta. Diversi infatti sono gli avvisi di richiamo per petto di pollo confezionato in fette pubblicati in questi giorni sul portale del Ministero dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai richiami da parte degli operatori.

Son ben cinque gli avvisi che riguardano diversi lotti e marchi con cui il petto di pollo viene confezionato e venduto. In diversi casi si tratta di prodotti venduti nei supermercati della grande distribuzione. Il motivo del richiamo indicato nell’avviso in tutti i casi è la possibile presenza di allergene uova non dichiarato in etichetta.

Si tratta in alcuni casi di alimenti confezionati per alcune catene di supermercati come Lidl o Aldi ma tutti sono prodotti dalla stessa azienda, la Forno d’Oro Srl nel proprio stabilimento di produzione di Isola Vicentina, in provincia di Vicenza. Ecco la lista delle confezioni di petto di pollo interessate dal richiamo:

Petto di pollo Rossetto Selezione, in vaschette da 140 grammi, appartenenti ai lotti numero 5293125700 con la scadenza 02/04/2025 e 5946185700 con la scadenza 15/04/2025;

Petto di pollo cotto al forno Dal Salumiere Lidl, in vaschette da 140 grammi, appartenenti ai lotti numero 5660305700 con la scadenza 31/03/2025, 5293275700 con la scadenza 31/03/2025, e 5041115700 con la data di scadenza 16/04/2025, e in vaschette da 120 grammi, appartenenti ai lotti numero 5660245700 con la scadenza 01/04/2025, 5877105700 con la scadenza 09/04/2025, 5877265700 con la scadenza 09/04/2025, 5041075700 con la scadenza 16/04/2025, 5405035700 con la scadenza 23/04/2025, 5405185700 con la scadenza 23/04/2025, e 5503085700 con la scadenza 01/05/2025;

Petto di pollo cotto al forno Le Vie del Gusto, in vaschette da 140 grammi, con il numero di lotto 5946085700 e la scadenza 15/04/2025;

Petto di pollo cotto al forno Il Tagliere del Re Aldi, in vaschette da 140 grammi, appartenenti ai lotti 5518135700 con la scadenza 29/03/2025, 5518195700 con la scadenza 27/03/2025, 5946105700 con la scadenza 03/04/2025, 5946245700 con la scadenza 03/04/2025, e 5982085700 con la scadenza 05/04/2025.