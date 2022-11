Sorprendono uomo a spiare le pallavoliste sotto la doccia, scoprono che è prete: “Attimo di debolezza” L’uomo pare avesse trovato un varco da cui spiare dall’esterno le atlete negli spogliatoi della doccia arrampicandosi verso un finestrino. Scoperto, si è giustificato dicendo di aver avuto un momento di debolezza.

A cura di Antonio Palma

Prima la sorpresa di trovare un uomo intento in un angolo buio a spiare i bagni e le docce del palazzetto dello sport dove si stavano rivestendo le pallavoliste, poi lo stupore ancora maggiore e l’amarezza nell’apprendere che si trattava in realtà di un prete. Il fatto è accaduto a Caltanissetta, in Sicilia, nell’area del Palacannizzaro, centro sportivo con campo da basket e volley che ospita con frequenza, tra le altre cose, gli allenamenti di una locale squadra femminile di pallavolo.

Come ha ricostruito Il Giornale di Sicilia, proprio durante uno di questi allenamenti è avvenuta l’incredibile scoperta. L’avvistamento del guardone, che poi si è rivelato essere un prete, sarebbe avvenuto quasi per caso quando una persona che passava nell’area antistante il palazzetto ha scorto la strana presenza di un uomo arrampicato su una sedia, in un angolo buio del piazzale, che cercava di spiare nei bagni e nelle docce degli atleti.

L’uomo pare avesse trovato un varco da cui spiare dall’esterno le atlete negli spogliatoi della doccia arrampicandosi verso un finestrino. In quel momento infatti le atlete avevano appena finito la seduta di allenamento serale e si apprestavano a lavarsi e rivestirsi. Le ragazze però non si sarebbero accorte di nulla di quanto stava accadendo fuori.

Nel frattempo l’uomo bloccato all’esterno, davanti alle richieste di spiegazioni si è qualificato confermando di essere un prete. A questo punto, tra l’imbarazzo generale, l’uomo si è scusato e si è giustificato dicendo di aver avuto un momento di debolezza.