Soccorsa dopo serata in un locale, 25enne racconta ai medici: "Sono stata violentata". Indagini in corso Una ragazza di 25 anni ha raccontato ai medici del pronto soccorso di Rimini di aver subito abusi sessuali. Il presunto violentatore sarebbe un giovane con il quale si era appartata all'uscita di un locale di Marina Centro. Il fatto risalirebbe a sabato notte, indaga la polizia.

Una ragazza di 25 anni ha raccontato ai medici del pronto soccorso di Rimini di aver subito abusi sessuali. La 25enne, di Aosta, è arrivata in ospedale in ambulanza, dopo essere stata soccorsa per abuso di sostanze alcoliche.

Secondo quanto viene riportato dalla stampa locale, la donna avrebbe detto ai soccorritori di essere stata violentata da un giovane col quale si era appartata all'uscita di un locale di Marina Centro. Il fatto risalirebbe a sabato notte.

A quel punto è immediatamente scattato l'allarme per tentare di fare luce sulla presunta violenza sessuale sul quale sta indagando la Squadra Mobile, coordinata dal sostituto procuratore di turno per i codici rossi, Davide Ercolani.

Le forze dell'ordine riferiscono che non è stata ancora presentata formale denuncia. Ma non è da escludere che nei prossimi giorni o nelle prossime settimane la giovane decida di formalizzare la sua testimonianza in una querela.

Stando a quanto è stato ricostruito dalla polizia di Stato, la ragazza era arrivata in Riviera per partecipare ad una convention con alcuni colleghi. L'ultima sera, prima di ripartire e tornare a casa, insieme ai colleghi ed amici la 25enne avrebbe trascorso una serata in un locale di Marina Centro dove avrebbe conosciuto l'uomo, poi indicato come presunto violentatore.

Con quest'ultimo avrebbe accettato di appartarsi. Sarebbe stato proprio lui a chiamare i soccorsi nella notte tra sabato e domenica scorsi, vedendo la ragazza in difficoltà. Nei confronti della 25enne, a seguito della segnalazione partita dal pronto soccorso, sono state attivate le procedure previste dal "Codice rosso".

I poliziotti si sono subito messi al lavoro ascoltando la presunta vittima. Quest’ultima però avrebbe affermato di non essere perfettamente sicura di quanto accaduto e di faticare a ricordare l’accaduto. Gli accertamenti al momento sono ancora in corso.