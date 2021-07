Siena, investita dall’amica senza patente, muore sedicenne: schiacciata contro un muro La ragazzina, originaria di Montepulciano, dopo l’impatto è stata soccorsa dai sanitari del 118 ed è stata trasportata al policlinico Le Scotte di Siena in codice rosso. Purtroppo non ce l’ha fatta, ora indagano i carabinieri. Pare che la vettura fosse stata regalata all’amica dal nonno in vista dei suoi 18 anni.

A cura di Biagio Chiariello

Tragedia in un vecchio casolare alla periferia di Abbadia San Salvatore, nel Senese. Nella notte fra giovedì e venerdì una 16enne di Montepulciano è finita schiacciata contro un muro, investita dall’auto guidata da un’amica residente nel paese amiatino, da quanto appreso non ancora diciottenne e quindi sprovvista della patente di guida. Il cuore della giovane ha smesso di battere nel pomeriggio di oggi 24 luglio all'ospedale Le Scotte di Siena.

L'incidente

Sulla esatta dinamica dell'incidente sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Tutto è avvenuto nel piazzale privato di alcune abitazioni: la sedicenne sarebbe stata investita dall'auto in manovra guidata dall'amica. Stando a quanto scrive La Nazione l'auto le sarebbe regalata dal nonno, in attesa che la ragazza compia i diciotto anni per poter prendere la patente. Per quanto non procedesse a grossa velocità il peso dell’auto ha violentemente travolto la giovane facendola finire contro la parete esterna. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale Le Scotte di Siena.

Indagano i carabinieri

La giovane è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico ed è stata ricoverata in rianimazione dove è deceduta oggi. Sul luogo del dramma stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Montalcino. Gli ulteriori accertamenti sono stati affidati ai colleghi della Tenenza di Abbadia San Salvatore. Sulle indagini, disposte dalla procura della Repubblica e affidate ai carabinieri, viene, invece, mantenuto il più rigoroso riserbo.