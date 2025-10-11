Attualità
Si tuffa nel fiume Secchia e scompare, 13enne ritrovato cadavere: il dramma davanti agli amici

Un ragazzo di 13 anni è morto oggi dopo essersi tuffato nel fiume Secchia in zona Castellarano, in provincia di Reggio Emilia nonostante i cartelli che vietassero la balneazione. La tragedia davanti agli occhi degli amici: “Non sapeva nuotare”.
A cura di Ida Artiaco
Una giornata di divertimento si è trasformata in tragedia per un ragazzino di 13 anni, di origine straniera e residente a Fiorano Modenese, che è morto dopo essersi tuffato nel fiume Secchia senza mai riemergere. È successo nel pomeriggio di oggi a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, nei pressi di uno specchio d'acqua a qualche chilometro dalla diga L'allarme è scattato alle 15:30.

La vittima era insieme ad altri tre coetanei quando hanno deciso di fare il bagno nonostante in tutta la zona fossero ben presenti cartelli che vietassero la balneazione. Stando alle prime informazioni raccolte, il giovane non sapeva nuotare bene e dopo il tuffo non è più riemerso.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono giunte tre squadre dei vigili del fuoco, una squadra di sommozzatori, un elicottero del 118, una squadra della protezione civile e i carabinieri. Sul posto anche il sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni.

Purtroppo, però, intorno alle 17,40, dopo due ore di ricerche nel tratto tra Tressano e Castellarano il corpo senza vita del giovane è stato ripescato. Sul luogo anche i familiari, che hanno assistito alle operazioni di recupero.

"Un'enorme tragedia che scuote l'intera comunità", ha commentato Matteo Mesini, il sindaco di Sassuolo, cittadina dove la vittima è cresciuta prima di trasferirsi con la famiglia a Fiorano, aggiungendo: "Impossibile accettare che si possa perdere la vita così giovani. Immergersi in Secchia è assolutamente pericoloso, purtroppo oggi Sassuolo rivive una tragedia che già in un recente passato ha segnato la nostra città. Alla famiglia ed agli amici il più sincero e sentito abbraccio non solo da parte mia e dell'amministrazione comunale ma di tutta la città".

