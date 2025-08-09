Si tuffa in mare dal gommone e viene colpito dall’elica: morto un ragazzo a Mondello

Un ragazzo è morto dopo essersi tuffato in mare ed essere stato colpito dall’elica di un gommone a Mondello, quartiere di Palermo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto, la vittima sarebbe un giovane di circa 20 anni.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto, la vittima sarebbe un giovane di circa 20 anni (non sono state ancora rese note le generalità della vittima, ndr).

Secondo quanto è stato ricostruito, gli amici che erano insieme a lui sull'imbarcazione hanno cercato di soccorrerlo e lo hanno rapidamente riportato al molo.

Sono quindi subito intervenuti sul posto gli agenti della Polizia, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto che hanno affidato il ragazzo al personale sanitario del 118, giunto insieme a forze dell'ordine e militari.

I medici hanno tentato di rianimarlo ma le sue condizioni erano troppo gravi, la vittima aveva perso molto sangue.

