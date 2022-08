Si tuffa dal pedalò e non riemerge: scout di 17 anni scompare in acqua nel lago Lavarone L’allerta è scattata nel primo pomeriggio di ieri 9 agosto al lago di Lavarone. Il giovane era su un pedalò con un gruppo di amici, quando si sarebbe tuffato per non riemergere più.

A cura di Biagio Chiariello

Ore di apprensione per un ragazzo di 17 anni della provincia di Vicenza. Il giovane si tuffato nel lago di Lavarone e non è più riemerso, gettando nella disperazione gli amici che erano con lui in Trentino.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, 9 agosto. L'allarme è scattato poco prima delle 16. Secondo le prime informazioni, come riportato dalla stampa locale, il diciassettenne – uno scout in gita che partecipava col suo gruppo a un campo nei pressi del lago – si trovava su un pedalò con gli amici, quando si sarebbe tuffato in acqua.

I vigili del fuoco volontari di Lavarone, assieme al nucleo sommozzatori del corpo permanente di Trento (arrivato in elicottero) e ai volontari di Calceranica, stanno scandagliando le acque del lago.

Leggi anche Bambina di 6 anni cade nel lago e muore: era scappata dalla guerra in Ucraina

Oltre ai pompieri, sul posto sono intervenuti anche gli operatori di Trentino emergenza. Presenti anche i carabinieri, già al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Non è la prima volta che accade. Gli incidenti legati ai corsi d’acqua, con giovani coinvolti, si sono moltiplicate negli ultimi anni in Veneto.

Nel Tevigiano, il 21 giugno scorso due fratelli di origini senegalesi sono morti in circostanze analoghe. Il 16 luglio scorso un’altra tragedia: protagonista una bimba di due anni e mezzo, sfuggita al controllo dei genitori, nel comune di Stanghella, in provincia di Padova.

La piccola era uscita dal cancello di un’abitazione dove anche la sua famiglia – residente a Mestre e di origine nordafricana – stava partecipando ad una festa. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.