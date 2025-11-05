Attualità
Si trasferisce a Milano per lavoro e scompare: da due settimane si cerca la 18enne Ambra Fabbri

Da due settimane si cerca la 18enne Ambra Fabbri: due mesi fa si era trasferita da Ferrara a Milano dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca. Da giorni il suo telefono è spento.
A cura di Giorgia Venturini
Si cerca la 18enne Ambra Fabbri. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa da due settimane: la giovane è residente a Ferrara ma è domiciliata a Milano. Da un paio di mesi infatti viveva nel capoluogo lombardo dove lavorava saltuariamente come pr in discoteca.

I genitori non sono più riusciti a mettersi in contatto con lei perché il telefono risultava spento, così hanno presentato denuncia ai carabinieri della Stazione di Porotto, paese in provincia di Ferrara.

I militari hanno diffuso la foto della ragazza, segnalandone la scomparsa: ha gli occhi chiari e i capelli lunghi scuri. Tra le uniche certezza finora è che la giovane sia scomparsa mentre si trovava a Milano.

