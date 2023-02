Si stacca pezzo del macchinario per le nocciole e lo colpisce, lavoratore 73enne morto ad Asti La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi all’interno dell’area di una azienda agricola specializzata in lavorazione di nocciole in località Variglie, frazione del comune di Asti, in Piemonte.

A cura di Antonio Palma

Incidente mortale sul lavoro nelle scorse ore ad Asti dove un uomo è morto tragicamente mentre era impegnato su un macchinario per la lavorazione delle nocciole. La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 12 febbraio, all’interno dell’area di una azienda agricola specializzata in lavorazione di nocciole in località Variglie, frazione del comune di Asti, in Piemonte.

La vittima del terribile incidente è un lavoratore di 73 anni che abita in zona, Felice Rosso. Secondo le prime notizie, l’uomo stava utilizzando un macchinario per la lavorazione delle nocciole quando un pezzo della struttura si sarebbe staccato improvvisamente mentre era in funzione, colpendolo in pieno al volto e ferendolo così gravemente da non dargli scampo.

In particolare pare che il settantatreenne stesse utilizzando un trasportatore a coclea per il trasporto della frutta a guscio nell’azienda agricola attigua alla sua abitazione quando è avvenuto l’incidente mortale. L'uomo, colpito alla testa, sarebbe stato scaraventato a terra perdendo i sensi. Nonostante gli immediati soccorsi, la chiamata di emergenza e l’arrivo del personale sanitario del 118 sul posto, per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per mettere in sicurezza il macchinario, e le forze dell'ordine per i primi rilievi che aiuteranno a stabilire con esattezza cosa sia accaduto e cosa abbia provocato la rottura del macchinario che ha portato alla morte della vittima.