Si sente male mentre gioca a calcetto con gli amici: 21enne morto a Taranto Per il ragazzo, residente a Statte, non c’è stato nulla da fare: i tentativi dei sanitari di rianimarlo sono stati vani.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di 21 anni è morto ieri sera a Statte, in provincia di Taranto, mentre stava giocando a calcetto con gli amici. Per il giovane non c'è stato nulla da fare: inutili i soccorsi del 118 giunti immediatamente sul posto per provare a salvare la vita al giovane. Gli operatori sanitari hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni, il 21enne sarebbe stato stroncato da un malore improvviso. Sul posto, anche il medico legale e i carabinieri, per le indagini del caso. L'episodio è stato segnalato al magistrato di turno in Procura a Taranto, in modo da fare – nel caso sia ritenuto opportuno – tutti gli accertamenti del caso. Sembra però quasi certo che il 21enne sia deceduto per un malore, e non per altre cause.

Morto mentre gioca a calcetto: inutili i soccorsi

La vittima è il 21enne G. G., residente nel rione periferico Paolo VI, a Taranto. Ieri sera aveva raggiunto gli amici a Statte per giocare a calcetto. Una serata come tante, di quelle passate a tirare calci al pallone, un modo per svagarsi e divertirsi in compagnia. E invece quello che doveva essere un passatempo come gli altri si è trasformato in tragedia quando il giovane si è accasciato sul campo, sentendosi male. Disperati gli amici, che hanno allertato immediatamente il 112, chiedendo l'invio di un'ambulanza, rivelatosi purtroppo vano. G.G. non ha mai ripreso conoscenza, sembra che il malore lo abbia ucciso sul colpo, senza lasciargli scampo. I funerali del ragazzo, deceduto così all'improvviso, saranno celebrati nei prossimi giorni.