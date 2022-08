Si schianta facendo wakeboard sul lago: 50enne muore sul colpo a Ravenna Un uomo di 50 anni si è schiantato contro un ostacolo durante una sessione di wakeboard in un lago sportivo di Ravenna. Nonostante i soccorsi tempestivi, l’uomo è deceduto sul colpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Un uomo di 50 anni è morto praticando wakeboard in un lago sportivo a Ravenna. Il tutto è avvenuto intorno alle 15 di oggi, martedì 23 agosto.

L'uomo si è recato allo Starwake Cable Park di Porto Fuori per praticare wakeboard, un incrocio tra lo sci d'acqua e lo snowboard.

Nonostante le ottime condizioni meteo, il 50enne si sarebbe schiantato contro un ostacolo fisso in acqua.

Lo schianto non ha purtroppo lasciato scampo allo sportivo.

I presenti hanno infatti allertato immediatamente il 118 che è intervenuto con l'ambulanza e l'elicottero, ma l'uomo è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente: ad occuparsi dell'accaduto saranno le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.

La Polizia ascolterà anche le versioni dei fatti fornite dai testimoni che si stavano dedicando alla medesima disciplina presso lo Starwake Cable Park.

Non sono ancora state diffuse notizie più precise sull'identità dell'uomo, ma sembra che il 50enne fosse uno sportivo esperto e che praticasse wakeboard da anni. Le indagini sull'episodio sono a carico della pm di turno, Marilù Gattelli.

Il wakeboard è una disciplina che incrocia lo sci d'acqua e lo snowboard: lo sportivo, infatti, sale su una tavola che viene trainata sull'acqua da un'imbarcazione per mezzo di una corda o di un bilancino.

In questo modo può eseguire curve, salti mortali e manovre di ogni genere.

Gli sportivi devono obbligatoriamente utilizzare un giubbotto di salvataggio durante la pratica per prevenire gli incidenti e affogamenti.

Si tratta di una disciplina che può essere praticata solo da esperti in materia: non è possibile infatti "improvvisarsi" wakeboarder per una sola esperienza. Chiunque decida di salire a bordo di una tavola, deve averlo già fatto più di una volta.