Si ribaltano col suv sulle piste da sci in Alto Adige, poi fuggono: il mezzo era senza targa Sabato sera, nel comprensorio sciistico di Plan de Corones, Alto Adige, un suv si è ribaltato su una pista da sci vicino a Brunico. I vigili del fuoco per rimuoverlo hanno impiegato diverse ore. Ora è scattata la caccia per capire chi fosse l'automobilista e gli altri passeggeri.

A cura di Biagio Chiariello

Foto Vigili del fuoco

Dopo che il loro SUV si è ribaltato, i responsabili dell'incidente sono fuggiti senza lasciare traccia. La polizia è ora al lavoro per analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza e cercare di ricostruire l'accaduto. L'episodio si è verificato sabato sera in una pista da sci del comprensorio di Plan de Corones, nelle vicinanze di Brunico, in Alto Adige.

Il mezzo, una Land Rover Defender, è stato trovato ribaltato ai margini della pista, proprio sotto l'impianto di risalita Korer Express. Il luogo dell'incidente si trova nel comune di Riscone, in val Pusteria, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Brunico, la polizia locale e un servizio di rimorchio. Per rimuovere il veicolo si è reso necessario l'utilizzo di un gatto delle nevi di Plan de Corones, un'operazione non semplice che ha richiesto diverse ore di lavoro.

L'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di una bravata finita male. Il SUV è riuscito a percorrere un tratto della pista grazie a una pendenza moderata che conduce alla stazione a valle, dove si trovano i posti auto. Tuttavia, il mezzo si è poi ribaltato, costringendo gli occupanti ad abbandonarlo e a fuggire. Secondo le prime verifiche, le persone coinvolte non avrebbero riportato ferite significative.

Foto Vigili del fuoco

Un dettaglio curioso riguarda la targa del veicolo. Non si trattava di una targa standard, ma di un foglio di carta che fungeva da sostituto. All'interno dell'auto è stata rinvenuta una targa di prova, ma resta da capire se fosse in regola e se il mezzo fosse autorizzato a circolare. Le autorità stanno ora indagando anche su questo aspetto.

La dinamica esatta dell'incidente non è ancora chiara, ma i video di sorveglianza potrebbero fornire dettagli importanti. Gli inquirenti stanno cercando di identificare sia chi fosse alla guida sia gli altri passeggeri. Si spera che le immagini possano anche spiegare come il veicolo sia arrivato sulla pista da sci, un luogo chiaramente non adatto a un mezzo di quel tipo.