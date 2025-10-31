Attualità
Si offre di aiutare una donna nelle pulizie in casa e la violenta: il figlio della vittima lancia l’allarme

Un ragazzo di 25 anni è indagato per aver violentato una donna di 50 anni dopo che si era offerto di aiutarla con le pulizie di casa: la tragedia in un’abitazione a Marsala, in provincia di Trapani.
A cura di Giorgia Venturini
Chiama un uomo per farsi aiutare nelle pulizie in casa e viene violentata. A dare l'allarme era stato il figlio della donna che appena rientrato nell'abitazione aveva capito quello che stava accadendo. Ora un ragazzo di 25 anni italiano di origini colombiane dovrà rispondere della violenza sessuale e di furto. Tutto è accaduto lo scorso 21 maggio a Marsala, in provincia di Trapani.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, la vittima, una donna di 50 anni e anche lei straniera, aveva chiesto aiuto al ragazzo per le pulizie in casa, ma appena il 25enne si è trovato da solo con la 50enne l'ha violentata. Quando è stato sorpreso dal figlio della donna è fuggito via derubando persino madre e figlio di oggetti preziosi e di un computer. Subito è scattato l'allarme alle forze dell'ordine che si sono messi sulle tracce dell'aggressore.

Fondamentali sono state le telecamere di video-sorveglianza della zona permettendo così di risalire al 25enne, già noto alle forze dell'ordine. Aveva già infatti precedenti per rapina, estorsione, furto, resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia. Era già sottoposto a una misura cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di un’altra vittima per maltrattamenti. Ora gli è stato notificato l'avviso di conclusione indagini e la sua posizione di aggraverà. A breve potrebbe iniziare così il processo per violenza sessuale e la donna potrà costituirsi parte civile.

