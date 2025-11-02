Si getta nel fossato del castello a Ferrara, salvata da un carabiniere: “L’ha tenuta a galla nell’acqua gelida”

Un carabiniere ha salvato una donna di 43 anni che si era gettata nel fossato del castello di Ferrara per suicidarsi. L’ha seguita in acqua e l’ha tenuta a galla fino all’arrivo dei soccorsi. Il ringraziamento del sindaco Alan Fabbri.

Una donna di 43 anni ha provato a suicidarsi gettandosi questa mattina nel fossato del castello di Ferrara, ma l'intervento tempestivo di un carabiniere in servizio ha evitato il peggio: il militare l'ha raggiunta nell'acqua gelida, l'ha abbracciata e l'ha tenuta a galla finché non sono arrivati i soccorsi.

È successo oggi intorno alle 7:30 nella cittadina emiliana. Due carabinieri, effettivi alla Stazione di Ferrara, avevano iniziato da poco il servizio di pattuglia quando, percorrendo a bassa velocità corso Martiri della Libertà, nei pressi di piazza Savonarola, hanno notato la donna, in piedi sul muretto posto alla destra del grande cancello in ferro che consente l'accesso al fossato del castello.

Così, hanno fermato la macchina e si sono avvicinati alle 43enne, residente fuori provincia, che si era tolta i vestiti e minacciava di buttarsi nell'acqua del fossato, pronunciando frasi sconnesse su una delusione d'amore e dichiarando così l'intento di volersi togliere la vita. Mentre il capo equipaggio le parlava cercando di convincerla a scendere, l'altro carabinieri ha chiamato la Centrale Operativa chiedendo l'invio sul posto di un'ambulanza.

La donna si è voltata improvvisamente verso il castello e si è gettata in acqua. A quel punto uno dei due militari ha scavalcato il muretto di cinta e si è lanciato anche lui, arrivando in poco tempo alla 43enne che gridava aiuto, cingendole la vita e mantenendola a galla fino all'arrivo dei vigili del fuoco che, dopo aver forzato il cancello in ferro, hanno raggiunto la sponda e con l'aiuto del militare l'hanno estratta dall'acqua, per affidarla alle cure dei sanitari del 118. Entrambi stanno bene.

"Grazie a questo carabiniere coraggioso che si è tuffato nel fossato del Castello per salvare una donna, tenendola a galla fino all'arrivo dei soccorsi", ha scritto sulla propria pagina Facebook il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, aggiungendo: "Alla signora va la nostra vicinanza e l'augurio di ritrovare serenità e sostegno".