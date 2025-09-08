Si cerca ancora il pirata della strada che ha ucciso un 13enne nel Vicentino, la famiglia: “Costituisciti”

Si cerca ancora il pirata della strada che ha travolto e ucciso un 13enne a Lusiana Conco (Vicenza). La famiglia della giovane vittima si è rivolta a lui in un appello e gli ha chiesto di costituirsi.

immagine di repertorio

La famiglia del 13enne morto investito in un incidente a Lusiana Conco (Vicenza) si rivolge al pirata della strada e chiede che si costituisca. Il giovane è stato travolto e ucciso nella sera di ieri 7 settembre da un'auto pirata quando stava raggiungendo una sagra paesana in compagnia di un amico.

La tragedia è avvenuta a pochi metri di distanza dalla casa della famiglia del 13enne. Infatti i primi a soccorrere il ragazzo sono stati il fratello maggiore e il padre, oltre che ad altri residenti e ad altri automobilisti. Tutti tranne chi lo ha investito. Sulle sue tracce ora ci sono i carabinieri.

Stando alla ricostruzione dell'accaduto, tutto è avvenuto intorno alle 20.30. L'impatto è stato violentissimo tanto che il 13enne è morto sul colpo: sarebbe stato investito alle spalle da un'auto che viaggiava in direzione Bassano. In poco tempo sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma inutili sono stati i tentativi dei medici di rianimarlo. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del minore. L'automobilista ha continuato la sua corsa senza mai fermarsi: i carabinieri stanno cercando di risalire all'automobilista responsabile. Dovrà ora rispondere di omicidio stradale e di omissione di soccorso.

Leggi anche Vicenza, tredicenne investito e ucciso da un pirata della strada

Intanto il sindaco di Lusiana Conco, Antonella Corradin, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno in cui verranno celebrati i funerali del 13enne. Mentre l’istituto comprensivo di Lusiana Conco che frequentava la vittima ha sospeso la festa di inizio anno scolastico.