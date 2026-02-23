Attualità
Si apparta con la fidanzata e fa esplodere un petardo: 29enne nel Trevigiano perde tre dita della mano

Un 29enne di Orsago ha perso tre dita della mano dopo l’esplosione di un potente petardo in campagna a Cappella Maggiore. Soccorso dalla compagna e trasportato in elisoccorso all’ospedale di Treviso, è stato operato per cercare di salvare la mano.
A cura di Biagio Chiariello
I vigili del fuoco intervenuti a Cappella Maggiore
I vigili del fuoco intervenuti a Cappella Maggiore

Un gesto nato forse per gioco ha rischiato di finire in tragedia ieri pomeriggio, 22 febbraio, a Cappella Maggiore, nel Trevigiano: un ventinovenne di Orsago ha riportato gravi ferite alla mano dopo l’esplosione di un potente petardo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17, in aperta campagna, vicino al confine con Cordignano.

Il giovane stava viaggiando in compagnia della fidanzata su una Ford Fiesta, quando ha deciso di fermarsi su Strada dei Grava, una sterrata che si dirama da via Cadore tra vigneti e un casolare abbandonato. Qui la coppia si è appartata con l'intenzione di fare un picnic. “Eravamo sulla strada per andare a trovare un amico”, ha raccontato la ragazza dopo l’accaduto. Ad un certo punto, però, il 29enne ha tirato fuori un candelotto e ha proposto di farlo scoppiare insieme.

Il giovane è sceso dall’auto, ha acceso la miccia con un accendino e, nel giro di pochi secondi, l’ordigno è esploso. Tre dita della mano sono state tranciate, e il resto della mano è rimasto seriamente compromesso. Non è chiaro se la miccia difettosa o la potenza del petardo abbiano causato la detonazione prematura. L’esplosione è stata percepita anche a diverse centinaia di metri, con un denso fumo grigio che si è alzato visibile dalle case vicine.

