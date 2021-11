Shock settico dopo intervento per perdere perso, Sabina muore a 40 anni lasciando un bimbo La terribile storia di una mamma quarantenne sarda, Sabina Luciano, deceduta dieci giorni fa in preda a dolori lancinanti seguiti a una operazione chirurgica di riduzione dello stomaco. Secondo l’esame necroscopico, la donna è stata uccisa da uno choc settico ma la famiglia chiede chiarezza sui moriti: indaga la magistratura .

A cura di Antonio Palma

Aveva deciso di affrontare in maniera drastica quel problema di peso che la assillava da tempo e per questo si era rivolta a degli specialisti del settore per sottoporsi a una operazione chirurgica di riduzione dello stomaco ma, pochi giorni dopo il ritorno a casa, Sabina si è sentita male ed è morta in spedale a causa di una infezione. È la terribile storia di una mamma quarantenne sarda, Sabina Luciano, deceduta dieci giorni fa dopo una corsa al pronto soccorso e il ricovero d’urgenza al Policlinico di Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Una morte improvvisa quanto assurda che ha lasciato senza mamma un bimbo piccolo e su cui ora i famigliari vogliono chiarezza.

Marito e parenti della donna si sono già rivolti ai legali presentando un esposto alla magistratura che ha deciso di aprire un fascicolo di indagine per accertare i fatti. Come hanno raccontato i familiari al Quotidiano l’Unione Sarda, la donna dopo una lunga riflessione sul da farsi aveva deciso di sottoporsi all’intervento non per un motivo estetico ma per questioni di salute. Aveva affrontato così la trasferta in un’altra regione, in Veneto, con tutti i costi connessi. Sabina comunque era tornata a casa felice perché l’operazione sembrava perfettamente riuscita. Pochi giorni dopo però i primi problemi di salute che via via si sono rivelati sempre più gravi con dolori fortissimi che l’hanno portata al ricovero e poi alla morte in poche ore.

Secondo l’esame necroscopico disposto dalla magistratura, Sabina è stata uccisa da uno choc settico, una infezione ala cui natura però deve essere ancora individuata. Una notizia che ha sconvolto parenti amici increduli per una morte tanto inattesa quanto improvvisa. “Amica mia non è giusto tutto questo… già fantasticavamo pensando a cosa comprarci dopo l'intervento… quando saremo state belle e magre… e invece ora questa notizia… non doveva andare così… dovevamo farci ancora tante risate insieme” ha scritto un’amica sui social. “Non si può rischiare la vita così in ospedale” ha dichiarato invece il marito Gianluca Secchi.