Settimana di maltempo in Italia, è ancora allerta in Campania: le previsioni meteo La situazione meteo peggiorerà nei prossimi giorni. Previste abbondanti precipitazioni e forti venti nelle regioni tirreniche, Campania, Lazio e Isole Maggiori. Nel weekend il ritorno di un’Anticiclone renderà il tempo più stabile e soleggiato.

A cura di Lorenzo Bonuomo

Il maltempo ha concesso una tregua questa mattina al Nord Italia, dove il tempo è apparso soleggiato quasi ovunque con poche nubi e temperature stazionarie. Diversa la situazione al Centro e al Sud, ancora alle prese con violenti nubifragi che si stanno abbattendo in particolare su Lazio, Campania e Sicilia.

Particolarmente critica la situazione in Campania: la Protezione Civile riferisce che sono stati 275 gli interventi dei pompieri nelle ultime 24 ore, specialmente nelle zone di Napoli e Caserta. I Vigili del fuoco sono costantemente al lavoro su sottopassi allagati, piccole strutture divelte, alberi abbattuti.

Non solo piogge e alluvioni. Il resto della giornata odierna e quella di domani, martedì 27 settembre, saranno accompagnate da forti raffiche di Maestrale e Libeccio fino a 100 Km/h. Le zone più interessate dai forti venti saranno le coste di Liguria, Sardegna, Toscana e Lazio, dove sono previste anche forti mareggiate con onde alte fino a 3 metri.

Le previsioni meteo della prossima settimana

Mercoledì 28 settembre si attendono piogge soltanto al pomeriggio su Toscana, Sardegna, Campania e Calabria. il resto della giornata, il tempo sarà caratterizzato quasi ovunque da nubi e forti venti.

Giovedì 29 l'arrivo di una nuova perturbazione porterà nuovi temporali dapprima su Triveneto e regioni tirreniche, poi anche sul resto del Nord, in Sardegna e sulle Marche. In tarda serata il tempo peggiorerà anche in Campania. Situazione simile prevista per venerdì 30 settembre. Più asciutta la giornata di sabato 1 ottobre, seppur con qualche rovescio sulle regioni tirreniche e sul Friuli Venezia Giulia. Neve in arrivo sulle alpi.

Domenica 2 ottobre il maltempo darà una tregua: il ritorno dell'Anticiclone porterà a un leggero rialzo delle temperature medie su tutta la Penisola. Rovesci attesi solo sull'alta Toscana. In tutto il resto del Paese il tempo sarà stabile e soleggiato con qualche nube sparsa.