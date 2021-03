i era recata da uno spacciatore 51enne per comprare della droga per uso personale. Una volta ritirata la droga, lui l'ha costretta a restare nella sua abitazione a causa delle restrizioni anti-Covid e del coprifuoco, chiudendo la porta a chiave. Si tratta della disavventura di una giovane donna di Montescaglioso, in provincia di Matera. La vittima ha deciso di chiedere aiuto, temendo per la propria incolumità, ma non poteva fare telefonate, poiché controllata a vista dal pusher.

Non potendo quindi chiamare il numero di emergenza, ha inviato diverse e-mail con messaggi di richieste di aiuto alla centrale operativa dei carabinieri di Matera. Specificava l'indirizzo dell'abitazione nella quale era stata chiusa e la situazione critica nella quale si trovava. Gli agenti hanno fortunatamente ricevuto i messaggi della giovane donna, inviando così sul posto diverse pattuglie per soccorrerla.

Quando ha visto la volante dei carabinieri, la ragazza ha preso coraggio e ha tentato la fuga verso l'esterno. La donna è riuscita ad aprire il portone e a lanciarsi all'esterno dell'abitazione, correndo verso i militari che l'hanno soccorsa e successivamente riaccompagnata a casa. Fortunatamente non le è successo nulla nelle ore che ha trascorso sotto sequestro in quell'abitazione: le sue condizioni di salute erano ottimali, era solo molto scossa per quanto accaduto e per quello che avrebbe potuto verificarsi se non avesse chiamato le forze dell'ordine. L'apprensione per quella richiesta di aiuto via e-mail era tanta: la donna era molto preoccupata che nessuno riuscisse a leggerla e a intervenire. Nel frattempo, altri agenti hanno effettuato una perquisizione in casa del pusher 51enne: qui è stato trovato del materiale utile al confezionamento di droga. Il pusher è stato quindi denunciato per sequestro di persona e poi per detenzione ai fini di spaccio per sostanze stupefacenti.