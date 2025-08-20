Sepolta in giardino a Terni, l’allarme lanciato da una dei 5 figli: percepiva ancora la pensione, cosa sappiamo

La Procura di Terni ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere per indagare sulla donna trovata in stato di decomposizione e seppellita in un giardino ad Arrone. A segnalare la presenza del corpo è stata la figlia in una caserma dei carabinieri ad Avellino.

Si indaga per capire cosa sia successo all'anziana trovata morta e seppellita in un giardino ad Arrone. La Procura di Terni ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere, ma al momento non c'è nessuno iscritto nel registro degli indagati. Da fonti investigative di Fanpage.it, il corpo è stato trovato in totale stato di decomposizione, sarà l'autopsia a svelare le cause del decesso e da quanto tempo risale la morte. Ma al momento cosa si sa?

A segnalare la presenza del corpo in una zona isolata dove la donna probabilmente viveva, ovvero in località Caroci, vicino al confine con la provincia di Rieti e a poca distanza dal lago di Piediluco, sarebbe stata la figlia. La donna si trovava in provincia di Avellino, nel paese natale della famiglia, e avrebbe segnalato tutto ai carabinieri. Nella casa di Arrone invece c'era il marito della figlia dell'anziana. I militari di Terni si sono subito precipitati sul posto e hanno iniziato le ricerche trovando in breve tempo il corpo. Ora sono in corso tutte le verifiche del caso.

Si sa inoltre – sempre come spiegano fonti di Fanpage.it – che l'anziana continuava a percepire la pensione dal momento che il decesso non era mai stato dichiarato. Non solo la vittima ha cinque figli. Investigatori e inquirenti li sentiranno tutti per capire se erano a conoscenza della morte della madre. Si cerca il responsabile dell'occultamento di cadavere. Al momento nessuno è indagato. Restano sconosciuti anche i motivi per cui è stata sepolta nel luogo del ritrovamento.

Sul posto si era precipitato anche il medico legale che ora procederà con l'esame autoptico che scioglierà i primi dubbi sul caso.