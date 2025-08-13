Attualità
Senza patente e a velocità elevata: 27enne anni muore in un drammatico incidente a Fossacesia

Una 27enne di Pescara, senza patente, è morta in un incidente a Fossacesia, in provincia di Chieti. La sua auto, una Ford Focus, ha sfondato il guardrail probabilmente per eccesso di velocità. Trasportata in ospedale in gravi condizioni, è deceduta poche ore dopo. Indagini in corso.
A cura di Biagio Chiariello
Non aveva la patente, la ragazza di 27 anni di Pescara che ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 12 e il 13 agosto a Fossacesia, in provincia di Chieti, lungo la Fondovalle Sangro, nei pressi del casello “Val di Sangro” dell’autostrada A14. Alla guida di una Ford Focus di proprietà di terzi, stava tornando a casa quando, probabilmente a causa dell’elevata velocità, ha perso il controllo del veicolo.

L’auto, sbandando, ha sfondato il guardrail, distruggendo le barriere protettive sia della statale sia dell’accesso all’autostrada, che la giovane forse stava cercando di imboccare. L’impatto è stato devastante: l’abitacolo è stato completamente squarciato, i vetri frantumati e persino il motore del mezzo è stato scaraventato sull’asfalto, a testimonianza della violenza dello schianto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e non si esclude che la causa dell'incidente possa essere l'alta velocità a cui viaggiava la macchina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’eliambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Ortona, che hanno trovato la giovane in condizioni disperate. Trasportata d’urgenza all’ospedale di Pescara, nonostante i tentativi di salvarle la vita, è deceduta intorno alle 5 del mattino, vittima delle gravissime lesioni riportate.

La ragazza, che non aveva con sé documenti personali, dovrà essere identificata dai familiari presso l’obitorio di Pescara. L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e richiama, ancora una volta, l’attenzione sui rischi della guida senza esperienza e della velocità eccessiva, fattori che in questa tragica notte hanno segnato irreparabilmente il destino di una giovane vita.

Attualità
