Senza acqua, al buio e nello sporco: le condizioni di vita di un anziano scoperte dopo una lite La terribile scoperta dopo l’ennesima lite tra un anziano settantenne e i condomini, causata da un liquido maleodorante utilizzato dall’anziano. L’uomo viveva in una condizione ai limiti della dignità: in casa mancavano luce, gas e acqua corrente.

A cura di Matteo Pelliccia

Immagine di repertorio

Nascondeva un mondo di degrado dietro le porte di casa sua, un luogo dove gli oggetti si accumulavano caoticamente sul pavimento. Acqua, luce e gas erano praticamente assenti. Succede ad Ancona, in via Isonzo, dove una lite tra condomini ha svelato la situazione disastrosa in cui viveva un uomo di settanta anni.

Tutto è cominciato con una discussione animata tra l'anziano e un altro inquilino del condominio. Un inquilino, stanco degli scontri frequenti, ha deciso di chiamare la polizia, denunciando ciò che riteneva fosse l'ennesimo atto di provocazione dell'uomo anziano: un liquido maleodorante riversato nell'androne del palazzo.

Le accuse erano gravi, ma il settantenne le ha respinte con veemenza. A sua volta, infatti, l'uomo ha riferito agli inquirenti di essere stato preso di mira ultimamente perché, in virtù del suo voto contrario nell'assemblea di condominio, impediva la ristrutturazione del palazzo.

A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno verificato la potenziale infiammabilità del liquido maleodorante trovato nell'androne. La situazione pareva assumere contorni ancora più inquietanti: fortunatamente, la sostanza si è rivelata non nociva, scongiurando un pericolo potenziale per gli inquilini del condominio.

Tuttavia, la lite tra i condomini ha comunque portato alla luce una verità sconvolgente: le condizioni in cui viveva l'anziano uomo erano al limite del sopportabile e della dignità. In casa, mancava sia l'allaccio della luce che quello del gas, le stanze erano buie e sporche e a terra c'erano oggetti di varia natura.

Gli agenti di polizia, colpiti dalla situazione della sua dimora, spinti dalla voglia di allontanare l'uomo dalla situazione di difficoltà nella quale viveva, hanno infatti prontamente contattato gli uffici competenti per garantire l'assistenza necessaria alla persona anziana e vulnerabile.