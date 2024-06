video suggerito

Senigallia, Diego si schianta col motorino contro le auto parcheggiate: morto a 18 anni. Donati organi Diego Mencaroni era rimasto coinvolto in un incidente stradale alle prime luci dell’alba di sabato nella zona del lungomare del comune in provincia di Ancona. Dopo due giorni tra la vita e la morte, il suo cuore ha smesso di battere. I genitori hanno dato l’okay per l’espianto degli organi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Diego Mencaroni è morto a 18 anni. Il giovane nelle prime ore della mattinata di sabato 8 giugno era rimasto coinvolto in un incidente stradale in sella al proprio scooter a Senigallia, in località Cesano, poco distante dalla sua abitazione. Dopo due giorni tra la vita e la morte, il suo cuore ieri si è spento. I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi.

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, intorno alle ore 5.00 di sabato 8 giugno il ragazzo stava percorrendo il lungomare del comune anconetano a bordo del suo motorino quando avrebbe perso all’improvviso il controllo del mezzo, schiantandosi così contro due automobili lì parcheggiate. Con lui, poco più avanti un suo amico, che non si sarebbe accorto di nulla.

Non vedendolo rincasare il padre è uscito a cercarlo, non riuscendo però a trovarlo da nessuna parte. Ma poco dopo ai familiari è arrivata la chiamata dall’ospedale, dove Diego era stato trasferito in ambulanza: sarebbe stato un passante a chiamare il 118 d0po aver visto il centauro a terra accanto al suo mezzo a due ruote. I rilievi effettuati dalla polizia stradale hanno confermato che si è trattato di un incidente stradale autonomo. Il 18enne aveva ancora addosso il casco integrale.

E tutta Senigallia è ora sotto choc per l'accaduto. L'istituto “Corinaldesi Padovano”, frequentato dallo studente, lo ha voluto ricordare su Facebook: "Ci sono accadimenti che solo il silenzio sa raccontare. La comunità scolastica dell'IIS Corinaldesi Padovano è stata colpita da un gravissimo lutto, per la prematura scomparsa di un nostro alunno, figlio di una nostra docente. Un dolore profondo e non giustificabile, che colpisce tutti noi. Ci stringiamo in rispettoso silenzio e con un sentimento di vicinanza alla famiglia, ai compagni di classe e quanti hanno stretto con lui legami di amicizia e affetto".

Messaggi di cordoglio e solidarietà anche a Vigor Senigallia, la principale squadra di calcio del comune marchigiano, di cui Diego era grande tifoso: "Una di quelle notizie che nessuno vorrebbe o dovrebbe mai ricevere. Diego Mencaroni non ce l'ha fatta. Il giovane studente di appena 18 anni, tifoso della Vigor, è deceduto questa mattina a seguito di un brutto incidente in scooter avvenuto sabato mattina. Ha lottato Diego, ma non è bastato. Una tragedia immane, che lascia senza fiato, di fronte alla quale ci sentiamo solamente di esprimere sentite condoglianze ai familiari e a tutti i suoi amici. Riposa in pace Diego".

I funerali saranno celebrati probabilmente domani, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Cesanella, dove Diego era cresciuto e abitava con la sua famiglia.