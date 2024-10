video suggerito

Maltempo, allerta meteo rossa in Emilia Romagna e scuole chiuse in Sicilia domani: le regioni a rischio Prosegue la fase di maltempo intenso che ha interessato l'Italia nelle scorse ore. Per questo la Protezione Civile ha diramato anche per la giornata di domani, martedì 22 ottobre, un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. In particolare, come riporta il bollettino del Dipartimento, è prevista allerta rossa per l'Emilia Romagna.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sull'Italia. Piogge e temporali sono previste anche per domani, martedì 22 ottobre, dopo le alluvioni e le frane dei giorni scorsi.

La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo rossa per settori dell'Emilia Romagna per rischio idraulico, per il passaggio della piena causata dalle piogge dei giorni scorsi lungo l'asta del Po. Sarà poi allerta arancione per rischio idraulico su settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Infine allerta gialla per rischio meteo-idro in 8 regioni.

Ci sono poi molti comuni che per domani hanno deciso di tenere le scuole di ogni ordine e grado chiuse. Il primo a comunicare questa scelta è stata l'amministrazione di Aci Sant'Antonio, in provincia di Catania. Riprenderanno invece le lezioni a Bologna.

Ma l'elenco è in aggiornamento e altri comuni potrebbero aggiungere nelle prossime ore. Si ricordi che i giorni persi per maltempo non si recuperano, così come stabilito dal MIM per "cause di forza maggiore", e l’anno scolastico resta valido anche se non si sono rispettati i 200 giorni di lezione.

Maltempo, allerta meteo rossa in Emilia Romagna

Come detto, il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito anche per la giornata di domani, martedì 22 ottobre, un nuovo avviso per condizioni meteo avverse. È prevista dunque un'allerta rossa per rischio idraulico per la zona della costa ferrarese, Pianura ferrarese in Emilia Romagna per le zone della pianura modenese, costa romagnola, pianura reggiana di Po, pianura bolognese per rischio idraulico. Stessa situazione anche per alcune aree di Veneto e Lombardia. Sono poi otto le regioni per le quali è stata diramata allerta gialla.

Questa la situazione nel dettaglio:

Elevata criticità per rischio idraulico / allerta rossa

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese

Lombardia: Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Bassa collina piacentino-parmense, Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Collina bolognese, Pianura piacentino-parmense

Lazio: Bacini di Roma, Bacino Medio Tevere, Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Toscana: Etruria, Valdelsa-Valdera, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Ombrone Gr-Alto

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone

Scuole chiuse in Sicilia, la comunicazione di Aci Sant'Antonio

Tra le situazioni più attenzionate c'è quella del comune di Aci Sant'Antonio (Catania). "Domani, 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟮 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲, le 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗲 del territorio di Aci Sant'Antonio 𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗶𝘂𝘀𝗲 per 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝘂𝗮𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗶 𝘀𝘂𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗱𝗶𝗳𝗶𝗰𝗶 alla luce di 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗶 legati alla pioggia di queste ore, al netto dell'allerta meteo che il DRPC emanerà alle 18:00", si legge in un avviso su Facebook.

Scuole aperte a Bologna dopo l'alluvione di domenica

Domani, martedì 22 ottobre, riapriranno invece i nidi e le scuole di ogni ordine e grado a Bologna, rimasti chiusi oggi per le conseguenze del maltempo e dell'alluvione di domenica. Ne ha dato notizia il Comune: sono in corso alcuni sopralluoghi scuola per scuola e la eventuale chiusura di singoli plessi sarà comunicata direttamente dalle scuole alle famiglie. A tutte le scuole si darà disposizione di non far uscire i bambini nei giardini scolastici.

A Budrio restano chiuse la Scuola Elementare di Budrio (ad eccezione delle classi ospitate presso il Menarini) e la Scuola Media, mentre riapriranno le scuole delle frazioni, i nidi, le scuole dell'infanzia, la scuola superiore G. Bruno e le classi della scuola primaria ospitata presso il Menarini, come comunicato dal Comune sui social.

Meteo, le previsioni di domani 22 ottobre

La perturbazione che sta portando maltempo in Italia nelle prossime 24 risalirà lungo la Penisola, determinando condizioni di instabilità da domani, martedì 22 ottobre, anche nelle regioni centrali e in Sardegna e riportando poi entro la fine della giornata delle piogge in Emilia Romagna.

Tempo instabile nel resto della Penisola, con piogge e rovesci più insistenti sulla Toscana; isolati temporali nell’Appennino meridionale. Temperature massime in lieve calo al Centro-Nord.