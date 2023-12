Scontro tra due treni nel Ravennate: 17 persone ferite e circolazione interrotta Due treni si sono scontrati sulla linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza, tra Castelbolognese e Forlì nella sera di domenica 10 dicembre. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 17 feriti.

A cura di Eleonora Panseri

Incidente ferroviario nel Ravennate. Due treni, un Intercity e un regionale, si sono scontrati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza, tra Castelbolognese e Forlì nella sera di domenica 10 dicembre, intorno alle 20.20. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero almeno 17 feriti.

Tutte le persone coinvolte non sarebbero in gravi condizioni. Secondo un successivo bilancio, arrivato intorno alle ore 22, 16 persone sarebbero state medicate sul posto mentre un passeggero sarebbe stato trasferito per accertamenti all'ospedale Bufalini di Cesena. I macchinisti sono rimasti invece illesi.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Ravenna e da Forlì. Come si legge in una nota di Trenitalia, la circolazione è sospesa tra Castelbolognese e Forlì e le cause "sono in corso di accertamento". Nel messaggio si legge ancora che i passeggeri "sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione".

Secondo quanto riporta il Corriere di Bologna, sarebbe stato il Regionale R1742 a tamponare il Freccia Rossa FR8898. L'impatto sarebbe avvenuto fortunatamente non a una velocità elevata. Ci sarebbero ora ripercussioni sui treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, con significativi ritardi. I treni Regionali potrebbero subire limitazioni di percorso a causa dell'incidente.

Il ministro dei Trasporti Salvini: "Seguo con attenzione l'accaduto"

In una nota diffusa dal Mit si legge che il ministro dei Trasporti Matteo Salvini "sta seguendo con attenzione quanto successo in provincia di Ravenna, dove si è verificato un urto tra treni". "Il Vicepremier e Ministro, in particolare, sta chiedendo accurate relazioni sulle condizioni e l'assistenza dei feriti – seppur lievi – sulla protezione di tutti i passeggeri per il completamento del viaggio, sulla rapida individuazione delle cause e di eventuali responsabilità".

Il sindaco di Faenza: "L'urto è stato debole"

Il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha fatto sapere che la situazione sarebbe sotto controllo. "Per fortuna i feriti stanno bene e nessuno ha riportato gravi conseguenze, l’urto é stato relativamente debole. Sul posto ci sono le squadre della nostra protezione civile mentre Trenitalia ha provveduto con un altro regionale a caricare i passeggeri rimasti bloccati in quello incidentato", ha detto il primo cittadino.

In aggiornamento.