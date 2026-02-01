Attualità
Scontro tra auto e scooter nell’Aretino, feriti due ragazzi di 17 anni: soccorsi e trasportati in ospedale

Due 17enni sono rimasti feriti in un incidente che ha visto coinvolti un’auto e uno scooter nell’Aretino. Sono intervenuti il 118 con l’ambulanza, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e l’elisoccorso Pegaso. I ragazzi sono stati trasportati in ospedale.
A cura di Eleonora Panseri
Due ragazzi minorenni, entrambi di 17 anni, sono rimasti feriti in un incidente stradale che ha visto coinvolti un'auto e uno scooter, in provincia di Arezzo.

Secondo quanto è stato ricostruito, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1° febbraio, il sinistro è avvenuto in via delle Miniere, nel comune di Cavriglia.

Come riportano i quotidiani locali, due viaggiavano su un ciclomotore che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un'automobile.

Scontro tra auto a Taranto, 5 persone ferite: coinvolti due bambini, uno è grave

L'allarme, a quanto si apprende, è scattato intorno alle ore 15.30 in località Santa Barbara. Sul posto sono intervenuti il 118 dell'Asl Toscana sud est con l'ambulanza di base della Misericordia di Cavriglia, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Sul luogo dell'incidente è atterrato anche l'elisoccorso Pegaso. Uno dei giovanissimi feriti è stato trasportato in codice 2 al pronto soccorso del Valdarno, mentre l'altro è stato trasferito in codice 2 da Pegaso al pronto soccorso di Careggi.

Intanto, le autorità stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e di chiarire le eventuali responsabilità. Poche ore dopo, intorno alle ore 18, il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per un altro incidente stradale avvenuto sempre nell'Aretino, a Pratovecchio, in via Roma.

Anche in questo caso nel sinistro sono rimasti coinvolti un'automobile e un ciclomotore. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza infermieristica proveniente da Stia e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Ad avere la peggio pure in questo caso è stato il conducente del ciclomotore, un ragazzo di 16 anni. Il minore è stato soccorso sul posto e trasportato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo.

Anche in questo caso le autorità stanno svolgendo indagini per riuscire a chiarire la successione degli eventi che hanno portato allo scontro tra i due veicoli.

