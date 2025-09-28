Sconosciuto entra in casa e decapita bimbo di 5 anni, vicini inferociti lo linciano: orrore in India

L’aggressione brutale quando un uomo di 24 anni, considerato mentalmente instabile, è entrato senza motivo in casa della famiglia del piccolo uccidendo il bimbo che dormiva. Quando la madre del piccolo è entrata, si è trovata davanti alla terribile scena. Le sue urla di disperazione hanno attirato la gente del posto che ha linciato l’uomo fino a ucciderlo.

Orrore in India dove un uomo è entrato in casa di sconosciuti e ha decapito un bambino di soli 5 anni che dormiva nel suo lettino, prima di essere inseguito e linciato dalla folla accorsa dopo le urla della madre del piccolo. La spaventosa sequenza in un villaggio del distretto di Dhar, nello stato del Madhya Pradesh dove l’arrivo della polizia non ha evitato il doppio delitto.

L’aggressione brutale si è consumata venerdì scorso quando un uomo di 24 anni considerato mentalmente instabile, Mahesh Mada, è entrato senza apparente motivo in casa della famiglia del piccolo senza che nessuno se ne accorgesse in tempo. Qui si è diretto verso il letto del bambino e dopo aver preso un'arma affilata presente in casa, lo ha ucciso sul colpo tagliandogli la gola. Un’azione efferata ma durata pochi secondi che non ha dato il tempo ai familiari del bambino di accorgersi di quanto stava avvenendo.

Quando la madre del piccolo è entrata, si è trovata davanti alla terribile scena scagliandosi contro l’uomo e rimanendo anche ferita. Le sue urla di disperazione hanno attirato la gente del posto che si è precipitata a prestare soccorso al bimbo purtroppo però senza poter fare nulla per salvarlo.

Dopo aver compreso i fatti, la folla inferocita si è scagliata contro l’uomo che si aggirava ancora in zona. Il 24enne è stato selvaggiamente picchiato e legato esanime prima dell’arrivo della polizia che lo ha soccorso in stato di arresto. L’uomo però è arrivato in ospedale in condizioni già critiche ed è morto poco dopo per le ferite riportate nell'aggressione.

La polizia locale ha spiegato che il 24enne era affetto da disturbi mentali ed era scomparso da casa da quasi quattro giorni. "È residente in un altro distretto e i familiari lo stavano cercando ma nessuno è stato i grado di riconoscerlo mentre vagava nel villaggio” hanno spiegato gli inquirenti, aggiungendo: "Ovunque andasse, compiva atti violenti. Lo abbiamo ricoverato in ospedale e le cure sono proseguite fino al decesso causato dalle ferite". Gli inquirenti confermano che l’uomo "non aveva alcun rapporto di conoscenza con la famiglia del bambino” e “ha usato un'arma affilata che si trovava in casa aggredendo il piccolo senza alcun motivo”.