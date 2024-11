video suggerito

Scomparsa Mara Favro, appello del fratello: "Si cerca il cadavere, aiutateci nelle ricerche nei boschi" "Ormai le ricerche si stanno concentrando sul cadavere, un grosso aiuto potrebbe arrivare da chi frequenta la zona tra Chiomonte e Susa" ha dichiarato il fratello di Mara Favro, la 51enne scomparsa nel nulla nel marzo scorso dopo l'uscita dal lavoro in una pizzeria.

A cura di Antonio Palma

Mara Favro

Nei giorni scorsi qualcuno ha rubato l’auto di Mara Favro, la 51enne di Susa scomparsa nel nulla nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo dopo l’uscita dal lavoro in una pizzeria di Chiomonte. Lo ha rivelato il fratello della donna raccontando che la vettura è stata poi rintracciata dalle forze dell’ordine a una settantina di chilometri di distanza dal luogo del furto.

L’auto aveva dei problemi e per questo Mara già non la utilizzava, dopo il furto si è fermata di nuovo ed è stata abbandonata in un parcheggio. Al momento non è chiaro se ci sia un collegamento diretto o meno con la scomparsa di Mara Favro per la quale procedono le indagini ma anche le ricerche che ormai sono sempre più orientate al ritrovamento di un cadavere.

“Ormai le ricerche si stanno concentrando sul cadavere. Gli inquirenti ci hanno detto che le ultime ricerche sono scattate per un motivo fondato e non a caso ma le ricerche proseguono anche in altre zone” ha rivelato infatti il fratello di Mara Favro a “Chi l’ha visto?” riferendosi all'attività delle squadre dei vigili del fuoco nella zona di Gravere, in Val di Susa, dove gli investigatori ritengono di aver individuato l’ultima cella a cui si era agganciato il cellulare della 51enne

L'uomo ha fatto appello a tutti gli escursionisti e i frequentatori della zona boschiva tra Chiomonte e Susa a porre attenzione a ogni piccolo dettaglio. “Anche se le ricerche ufficiali proseguono, il territorio spesso cambia col passare delle stagione degli animali, quindi un grosso aiuto potrebbe arrivare da chi frequenta la zona, come cacciatori e cercatore di funghi o semplici escursionisti” ha spiegato Fabrizio Favro. “Ponete attenzione a cose strane, qualsia indizio è utile. Un mucchio di foglie, terra smossa. Ogni piccola cosa potrebbe portare a ricerche più mirate” è l’appello lanciato dal fratello della 51enne. “Io spero che comunque indaghino a tutto campo ma no bisogna smettere di cercare anche in questo senso” ha concluso l’uomo.

Per la scomparsa di Mara Favro è aperta una indagine per omicidio e occultamento di cadavere e due persone sono indagate. Si tratta del titolare della pizzeria dove la dona lavorava prima di sparire e dell’ex pizzaiolo del locale. Sono loro infatti i due ultimi ad averla vista in vita, entrambi si dichiarano estranei alla scomparsa ma le loro versioni non coincidono del tutto.