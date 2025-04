video suggerito

Scomparsa Daniela Ruggi, indagato per maltrattamenti in famiglia il fratello: “Non sono mai stato violento” A distanza di mesi dalla scomparsa di Daniela Ruggi, la Procura di Modena ha indagato per maltrattamenti in famiglia il fratello Alberto. Lui si difende: “Non ho mai tenuto comportamenti violenti o aggressivi né verso mia madre né verso le mie sorelle”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Daniela Ruggi

C'è una svolta sul caso di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa da Vitriola di Montefiorino, sull'Appennino modenese, lo scorso settembre in circostanze misteriose. Ora, a distanza di mesi, la Procura di Modena ha indagato per maltrattamenti in famiglia il fratello Alberto. La decisione dei magistrati arriva dopo che i carabinieri hanno condotto una perquisizione a casa dell'uomo dopo alcune dichiarazioni rese dalla madre e dalla sorella della scomparsa. Così è stato aperto un fascicolo.

Alberto Ruggi dopo aver appreso la notizia che è indagato ha rilasciato questa dichiarazione, come si legge dai giornali locali: "Non ho mai tenuto comportamenti violenti o aggressivi né verso mia madre né verso le mie sorelle Daniela e Roberta e loro questo lo sanno perfettamente. Da quando mio padre è morto ho sempre sostenuto io la mia famiglia e le questioni che ci riguardano. Ho sempre e solo tenuto che loro fossero al sicuro e che vivessero nel migliore dei modi, che fossero tutelate vista la loro estrema fragilità e vulnerabilità".

Nei giorni scorsi erano già stati sequestrati i dispositivi elettronici di proprietà di Alberto. Subito dopo l'avvocata, il legale Deborah De Cicco, che lo difende aveva precisato: "Mi limito a dire che qualunque attività investigativa, semmai realizzata, nei confronti del mio assistito non è per nulla afferente ai fatti di scomparsa della sorella". Resta il fatto che di Daniela Ruggi non si hanno più notizie da mesi. Cosa le è successo? Ad oggi resta ancora un mistero. Sono in corso ancora tutti gli accertamenti del Ris per cercare qualche materiale genetico utile per ritrovare la 31enne.