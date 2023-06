Scomparsa dopo il litigio con il marito, ritrovata Magdalena Wojcik: “Era ospite di un’amica” È stata rintracciata dalle forze dell’ordine Magdalena Wojcik, la 43enne scomparsa a Portogruaro dopo una lite con il marito. La donna si era allontanata in auto e aveva raggiunto casa di un’amica in montagna.

A cura di Gabriella Mazzeo

Nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza sembrava non esserci traccia dalle Ford Focus bianca guidata da Madgalena Wojcik, la donna della quale era stata denunciata la scomparsa nella giornata del 1 giugno. Fortunatamente, però, la 43enne è stata rintracciata a casa di un'amica, in una zona di montagna nel Veronese. Secondo quanto riferito a Fanpage.it da fonti investigative, la donna sta bene ed è riuscita a mettersi in contatto con i familiari, preoccupati per l'allontanamento avvenuto al culmine di una lite con il marito avvenuta il 29 maggio.

A indicare la località di montagna alle forze dell'ordine sarebbero stati proprio i familiari della donna, che hanno riferito della passione per la natura della 43enne e delle scampagnate fatte in passato nelle stesse località. Le forze dell'ordine, che avevano attivato le ricerche temendo di trovarsi davanti al peggio, sono fortunatamente riuscite a rintracciare la donna.

La lite con il marito e l'allontanamento

Wojcik aveva fatto perdere le sue tracce dopo una lite con il marito avvenuta il 29 maggio. Dopo la discussione, la donna avrebbe preso l'auto e si sarebbe allontanata volontariamente per raggiungere l'amica senza però dire a nessuno dove stesse andando. Con sé non aveva portato cellulare, soldi o documenti e la macchina non è apparsa in nessuna delle riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Il marito ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Portogruaro, dove la donna risiede. Dopo aver raccontato alle forze dell'ordine quanto accaduto, ha atteso per giorni di ricevere sue notizie. La 43enne non avrebbe contattato i familiari per 48 ore prima di essere rintracciata dalle forze dell'ordine e rassicurare la famiglia sul suo stato di salute fisico e psicologico.