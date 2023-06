Litiga con il marito e scompare, si cerca Magdalena Wojcik: “Partita in auto senza soldi e telefono” Si cerca Magdalena Wojcik, 43 anni, scomparsa a Portogruaro (Venezia). La donna sarebbe sparita nel nulla due giorni fa dopo una lite con il marito che ha denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

Magdalena Wojcik

Una lite con il marito, poi l'allontanamento da casa. Magdalena Wojcik, 43 anni, risulta scomparsa da due giorni a Portogruaro (Venezia). A denunciare la scomparsa, il compagno della donna che l'altro ieri si è presentato dai carabinieri. Secondo quanto raccontato dall'uomo alle forze dell'ordine, la mattina della scomparsa Magdalena avrebbe avuto con lui un'accesa discussione, poi culminata nella decisione di allontanarsi. Avrebbe preso l'auto di famiglia, una Ford Focus bianca, per poi andarsene facendo perdere le proprie tracce. Con il passare delle ore, l'uomo avrebbe deciso di denunciare.

La Prefettura di Venezia ha disposto un piano di ricerca attualmente in corso e gli investigatori hanno dato il via alle indagini ascoltando amici e parenti della donna. I carabinieri hanno visionato anche le telecamere del sistema di sorveglianza comunale, ma dell'auto non è stata trovata alcuna traccia. Le amiche della 43enne non sarebbero riuscite a fornire informazioni sul suo stato psicofisico nei giorni e nelle ore prima dell'allontanamento. né avrebbero saputo indicare alle forze dell'ordine avvisaglie relative a un suo desiderio di abbandonare il compagno e il figlio.

Per il momento, l'allontanamento della 43enne resta un mistero. Più di un sospetto desta il mancato ritrovamento dell'auto. Se la 43enne si fosse allontanata in macchina, senza portare con sé denaro, documenti e cellulare, prima o poi avrebbe dovuto abbandonarla per proseguire a piedi. La vettura, però, non è stata rintracciata neppure da altri comandi di polizia sul territorio.