Scomparsa di Gina Monaco, cosa sappiamo sulla donna di Ceglie Messapica Di Maria Luigia Monaco, detta Gina, non si hanno più notizie da domenica 6 aprile. La 60enne è scomparsa da Ceglie Messapica. Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso la donna per l’ultima volta, prima che sparisse nel nulla. La famiglia: “Abbiamo il cuore distrutto”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

È da domenica 6 aprile che non si hanno più notizie di Maria Luigia Monaco, detta Gina. La donna, 60 anni, è scomparsa da Ceglie Messapica, nel Brindisino, in circostanze misteriose.

Sulla base di quanto è stato ricostruito, l'ultimo ad averla vista è stato il marito della donna che esce di casa insieme a un altro uomo, un operaio della sua ditta di marmi. In quel momento, ha ricordato il coniuge, la donna sembrava tranquilla.

Quando l'uomo torna, però, la moglie non c'è più. Del caso si sta occupando anche la trasmissione tv Chi l'ha visto? che ha mandato in onda alcune immagini riprese da una telecamera di videosorveglianza posta sulla strada che la 60enne ha percorso prima di sparire nel nulla.

Le immagini del giorno della scomparsa di Gina Monaco

Sono passate da poco le 12 del 6 aprile e nel video si vede Gina Monaco percorrere una strada a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Sul suo percorso incontra un uomo, un altro operaio della ditta, a cui dice che sta andando a gettare la spazzatura.

Una telecamera di sorveglianza, che si trova in contrada Moretto, vicino alla marmeria del marito, la riprende per l'ultima volta mentre corre con in mano un sacchetto dell'immondizia "verso il termine della strada". Ma non è mai tornata indietro.

Lateralmente non ci sono altre strade, solo proprietà private. Sul fondo ci sono dei terreni, aree incolte, un mandorleto e un bosco, entrambi percorribili. In fondo una strada, la provinciale che collega Ceglie a Martina Franca.

Nel bosco è stato localizzato uno dei due telefoni della 60enne, non è chiaro però se la donna ci sia stata o meno. Un giovane che vive nei pressi, intervistato da un giornalista di Chi L'Ha Visto?, racconta di non aver notato nulla di strano e di non averla vista. Anche le persone che lavorano sulla strada per Martina Franca dicono di non averla incontrata.

Le parole della famiglia: "Abbiamo il cuore distrutto"

Dal giorno della scomparsa tutti, parenti e amici, si chiedono che fine abbia fatto la donna. I familiari sono addolorati, non hanno nemmeno la forza per lanciare appelli pubblicamente. Per questo hanno chiesto alla trasmissione di Rai3, condotta da Federica Sciarelli, di farlo al posto loro.

"Abbiamo il cuore distrutto", hanno spiegato. "Almeno ai familiari dica se sta bene, dia loro qualche risposta. Gli faccia sapere dove si trova", ha detto al giornalista del programma una vicina di casa della donna. "Con tutto il cuore la vorrei riabbracciare – è invece il messaggio di un'amica – perché sto male al pensiero di questa sparizione".

Anche il sindaco Angelo Palmisano ha diffuso sui social un appello e aggiornamenti sulla vicenda.

"Si invita nuovamente chiunque dovesse avere notizie, ottenute anche mediante la visione delle immagini registrate dai propri impianti di videosorveglianza, a contattare il Nue 112", ha scritto il primo cittadino citando la Procura.