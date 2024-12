Scomparsa Daniela Ruggi, arrestato l’amico Domenico: trovate in casa sua armi clandestine

video suggerito

Si continua a indagare sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la 31enne della quale si sono perse le tracce il 18 settembre scorso a Montefiorino. Una conoscente ha raccontato agli inquirenti di aver visto le luci accese nel rudere in cui la donna abitava alcuni giorni dopo la sua scomparsa e qualcun altro sostiene di averla vista il 27 settembre mentre scendeva da una stradina del paese. Della giovane con problemi psichici, però, non vi è ancora alcuna traccia.

In manette è invece finito uno degli amici della donna scomparsa, Domenico Lanza, intervistato in più di un'occasione dalla trasmissione Pomeriggio Cinque. Il fermo non è legato alla scomparsa di Ruggi, ma al possesso di alcune armi detenute illegalmente.

L'uomo aveva raccontato alla trasmissione televisiva di essere stato uno degli ultimi ad avere notizie di Daniela prima della scomparsa e di averle acquistato in più di un'occasione vestiti, cibo e perfino il cellulare che la giovane usava per comunicare. Durante un'intervista di Pomeriggio Cinque, l'uomo ha mostrato alcuni indumenti della donna che custodiva nel bagagliaio della propria auto: un paio di collant e degli slip.

I carabinieri sono intervenuti subito dopo la diretta tv, sequestrando gli indumenti. Lanza è stato convocato in caserma dopo la messa in onda dell'intervista e dopo alcuni controlli, è finito in manette per l'ipotesi di reato legate al possesso di armi.

Il sindaco del paese, Maurizio Paladini, il primo a denunciare la scomparsa di Daniela Ruggi su spinta dei servizi sociali, ha affidato un messaggio social alla cittadinanza, chiedendo a tutti di collaborare seriamente con le forze dell'ordine, evitando illazioni o pettegolezzi.

"Siamo saliti inaspettatamente alla ribalta della cronaca giudiziaria di tutta Italia per la scomparsa di Daniela – ha affermato -. Una vicenda triste e dolorosa che ha colpito lei, la sua famiglia e la nostra comunità dove lei viveva in solitudine, con le sue note fragilità. Daniela è uno spirito libero, è testarda, bizzarra, instabile e difficile da guidare o consigliare. Ha sempre ricusato la necessità di essere curata, assistita o aiutata. A nulla sono valsi i tentativi di affidarla alle cure dei servizi sociali. Più passa il tempo e più aumenta il dubbio di aver tralasciato qualcosa di importante che avremmo potuto fare per lei".