Daniela Ruggi scomparsa il 18 settembre, una conoscente: “Pochi giorni dopo in casa sua c’era la luce accesa”

A cura di Eleonora Panseri

Continua a destare grande preoccupazione la scomparsa di Daniela Ruggi, la 31enne residente a Montefiorino, nel Modenese, di cui non si hanno più notizie dal 18 settembre. Quel giorno era stata ricoverata e subito dimessa per una lieve infezione, le telecamere di sorveglianza l'hanno ripresa mentre esce dall'ospedale, poi il nulla.

La Procura di Modena sta indagando sull'ipotesi del sequestro di persona, al momento il fascicolo è a carico di ignoti, e ogni giorno continuano a emergere nuovi dettagli. Una persona del paese che conosce bene la 31enne ha detto di aver visto nove giorni dopo la sua scomparsa una luce accesa dentro la casa dove abitava.

“Era il 27 settembre ed era quasi sera. Stavo rientrando a casa quando vedo le luci delle sue finestre accese. Penso allora che Daniela è tornata. Faccio poi un giro attorno al borgo, ricontrollo ed erano ancora accese. Allora ho pensato che fosse davvero a casa, che per fortuna stesse bene", ha raccontato la conoscente della 31enne al Resto del Carlino.

“Due giorni dopo mi sono confrontato con un altro abitante del paese, che mi conferma a sua volta di aver visto Daniela la stessa sera, il 27 mentre scendeva dalla stradina del paese e la mamma, invece, mentre se ne andava con la macchina. Da quel momento non vi è stato alcun cenno di avvistamento”, aggiunge.

Secondo gli accertamenti, il 27 settembre la mamma di Daniela effettivamente avrebbe raggiunto l’abitazione della figlia per lasciarle del cibo fuori dalla porta che tuttavia non sarebbe mai stato consumati. “Ultimamente Daniela aveva teorie sconclusionate su quello che era la sua famiglia, ma anche la sua vita futura. Non credo andasse alla ricerca di esperienze ‘particolari’ ma era fragile, influenzabile e di lei ci si poteva facilmente approfittare”, sottolinea chi la conosce.

La donna, affetta da problemi psichici, viveva da tempo in un rudere nel paese di Montefiorino senza acqua e riscaldamento. Gli inquirenti stanno cercando di raccogliere dettagli sulla vita della 31enne, ricostruendo anche le relazioni che la 31enne aveva.

Pare che frequentasse da tempo uomini molto più anziani di lei, come hanno raccontato i suoi conoscenti: “Affermava di volere una famiglia, dei figli ma anche di volersi trasferire a Modena”. E poi c’è anche chi in paese avrebbe detto di aver visto un furgone bianco su cui Daniela Ruggi sarebbe salita a Savoniero di Palagano. Un'ulteriore circostanza su cui bisognerà fare luce.