Daniela Ruggi, il mistero della segnalazione a Milano: perché le forze dell'ordine la smentiscono Si continua a indagare sulla scomparsa di Daniela Ruggi, la 31enne sparita nel nulla a Montefiorino nel mese di settembre. Nelle ultime settimane si era parlato di un avvistamento a Milano presso l'ospedale Niguarda, ma a Fanpage.it le forze dell'ordine milanesi hanno smentito segnalazioni in tal senso.

Si sta indagando in queste ore su un possibile avvistamento a Milano di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa nel mese di settembre a Montefiorino. Nei mesi di indagini sono state diverse le segnalazioni nel Modenese, tra le quali anche quella alla mensa dei poveri Porta Aperta nell'ottobre 2024.

Nelle ultime settimane si sono nuovamente accesi i riflettori sul caso: si parla infatti di un avvistamento a Bologna circa 3 mesi fa e di un ultimo avvenuto il 10 febbraio scorso proprio a Milano presso l'ospedale Niguarda. Secondo quanto riferito da una signora che si trovava nella sala d'attesa del pronto soccorso, Ruggi sarebbe entrata in ospedale in compagnia di un uomo.

Secondo quanto riferiscono fonti delle forze dell'ordine di Milano a Fanpage.it, però, non vi sarebbero evidenze di un avvistamento nell'ospedale meneghino. Nessuna segnalazione dunque in tal senso, come riferiscono le autorità.

Non è chiaro, quindi, se ci sia stato un tentativo di visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza del nosocomio a distanza di più di due settimane dall'evento. L'ipotesi di un allontanamento in seguito a una visita nel mese di settembre da parte degli assistenti sociali nell'abitazione di Montefiorino dove la 31enne viveva in condizioni precarie è una delle più accreditate soprattutto dai media. Sono state infatti numerose le segnalazioni di avvistamenti negli ultimi mesi che farebbero pensare che la 31enne sia in giro per l'Italia come senzatetto.

Nel frattempo, proprio nel mese di febbraio, i carabinieri di Montefiorino avrebbero ripreso le ricerche nelle campagne e nelle diverse zone boschive nel tentativo di trovare tracce della 31enne che sembra essere sparita nel nulla. Prima della perlustrazione del 13 febbraio, i carabinieri erano stati nelle campagne di Montefiorino nel mese di novembre, ma durante il sopralluogo non avevano trovato tracce di Ruggi.