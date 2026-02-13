Daniela Ruggi, il giallo delle 4 telefonate prima di sparire: sentiti dalle autorità 2 uomini di Montefiorino

Daniela Ruggi sarebbe scomparsa il 20 settembre 2024 e non il 18 settembre, come era emerso nella prima fase delle indagini. La giovane avrebbe effettuato 4 telefonate prima di far perdere le sue tracce: le ultime due sono state fatte a un uomo di Montefiorino mai apparso prima nelle indagini. L’uomo è stato nuovamente sentito dagli investigatori.

Daniela Ruggi

Daniela Ruggi non sarebbe scomparsa il 18 settembre 2024 dalla sua abitazione di Montefiorino. Stando a quanto emerge dagli accertamenti svolti in queste settimane da chi indaga, infatti, il suo telefono si sarebbe spento alle 23 del 20 settembre, per poi non riaccendersi mai più.

Per capire la storia di Daniela, bisogna partire da maggio 2024, quando la giovane si è fermata in una farmacia per acquistare un test di gravidanza. È da qui che stanno cercando di ripartire le indagini: più volte Ruggi aveva parlato a conoscenti e vicini del suo sogno di avere una famiglia. Il suo desiderio di diventare madre potrebbe aver spinto la giovane nella trappola di malintenzionati: la 32enne, i cui resti sono stati ritrovati il 1 gennaio nella pericolante torre Pignone, aveva frequentato in passato diversi uomini, alcuni dei quali contattava quotidianamente al telefono.

Si cerca quindi tra i "rapporti opachi" di Daniela. Al momento si indaga per omicidio come atto dovuto e i tabulati telefonici potrebbero segnare un nuovo punto di partenza dopo il ritrovamento di un altro reperto osseo nella giornata di domenicanei pressi della torre Pignone.

Il 20 settembre 2024, infatti, Daniela avrebbe effettuato 4 telefonate prima di spegnere il cellulare: la prima alla madre, alla quale nelle scorse settimane è stato chiesto un tampone per il test del Dna da effettuare sul cranio trovato nella torre Pignone; la seconda all'amico, unico indagato nell'indagine sulla scomparsa, lo sceriffo Domenico Lanza; altre due chiamate, di cui una senza risposta, a un uomo residente a Montefiorino.

L'uomo in questione, secondo quanto emerge dalla puntata di Quarto Grado, è stato nuovamente sentito in queste settimane dopo essere stato ascoltato nei primi giorni dopo la scomparsa di Daniela. La sua testimonianza nel 2024 non era stata ritenuta particolarmente importante, ma potrebbe assumere un valore diverso nell'ambito dell'indagine per omicidio. La seconda persona sentita in queste ore, invece, è un uomo di circa 80 anni che in diverse occasioni avrebbe offerto a Ruggi passaggi e la possibilità di fare una doccia a casa sua.