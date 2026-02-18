Daniela Ruggi, l’ipotesi: uccisa dove hanno trovato il teschio, improbabile la morte accidentale

Si indaga per omicidio a carico di ignoti per la morte di Daniela Ruggi, le cui ossa sono state trovate il primo gennaio scorso nei pressi della torre Pignone. L’ipotesi è che i resti della giovane non siano finiti nel rudere per caso o per un incidente, ma che qualcuno possa averla uccisa.

Daniela Ruggi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Scomparsa Daniela Ruggi ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È sempre più lontana l'ipotesi di una morte accidentale: Daniela Ruggi sarebbe stata uccisa nei pressi della torre Pignone dove il primo gennaio scorso è stato trovato il cranio della 32enne scomparsa nel 2024 a Monferiorino. La Procura di Modena indaga per omicidio a carico di ignoti: se inizialmente l'inchiesta era finalizzata a condurre accertamenti più approfonditi nei pressi della torre pericolante e sui reperti ossei ritrovati, ora l'indagine sembra non voler lasciare nulla al caso, seguendo una pista più precisa.

Ruggi sarebbe stata uccisa all'interno dell'edificio, secondo gli inquirenti che continuano a indagare. Mentre l'indagine si allarga, sta per uscire di scena lo "sceriffo" Domenico Lanza, il 67enne indagato per sequestro di persona dopo la scomparsa della giovane. Per lui la Procura ha chiesto l'archiviazione.

Nel frattempo, sempre da quanto emerge dalle indagini, si apprende che Ruggi sarebbe scomparsa ufficialmente il 20 settembre del 2024 e non il 18, come reso noto in questi anni. A chiarire il tutto sono stati i tabulati telefonici: prima delle 23 del 20 settembre, Daniela avrebbe fatto 4 telefonate, di cui due a un uomo residente a Montefiorino.

Sarebbe lui ad aver sentito per ultimo Daniela Ruggi. Le altre due chiamate erano invece indirizzate alla madre e all'amico Domenico Lanza.

L'uomo misterioso di Montefiorino sarebbe stato sentito durante le ricerche, quando le autorità cercavano Daniela viva, e dopo, quando l'inchiesta si è trasformata in un'indagine per omicidio. Il suo racconto non era stato considerato importante nel contesto delle ricerche della 32enne, ma assume una rilevanza diversa nelle indagini che ipotizzano il delitto.

Lanza, sentito nuovamente in queste settimane, avrebbe riferito di non ricordare nulla della telefonata con Daniela. "Probabilmente ci siamo fatti un saluto – ha spiegato -. Non ricordo nulla di questa chiamata".