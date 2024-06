Scomparsa da casa a 14 anni, a Bologna si cerca Evelina. Il padre: “Aveva conosciuto un ragazzo”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Ore di apprensione a Bologna dove da venerdì 14 giugno si cerca Evelina Neamtu, una ragazza di soli 14 anni – ne compirà 15 il prossimo luglio – che vive con la famiglia in zona Pilastro. I genitori, non vedendola rientrare, hanno presentato denuncia alla Polizia e si sono rivolti all'avvocato Barbara Iannuccelli dell'Associazione Penelope, che assiste le famiglie delle persone scomparse.

"Evelina ha soltanto 15 anni ed è scomparsa da Bologna il 14 giugno. Non è abituata a stare fuori casa ed è sicuramente con qualcuno. È minorenne e trattenere fuori casa una ragazza della minore età è un reato . Evelina ha una famiglia che la sta cercando disperatamente. Diffondiamo l' appello di ricerca. Grazie a tutti", ha scritto la legale sulla propria pagina Facebook.

Il padre della giovane, classe 2009, non crede che la figlia si sia allontanata volontariamente. In una intervista al Corriere della Sera, ha raccontato che la ragazza, una volta finita la scuola, ha conosciuto un giovane sempre della zona del Pilastro. Alcuni amici di questo ragazzo, che sarebbe più grande di lei, dicono di averlo sentito parlare di "portare una ragazza a Rimini". La famiglia ha ribadito che Evelina "non è una ragazza che esce molto spesso da sola". Intanto sui social cresce la condivisione dell'appello dei genitori, oltre che della foto della 14enne: Evelina dovrebbe indossare una maglietta e delle scarpe da ginnastica nere, un paio di jeans blu e forse uno zainetto di piccole dimensioni. Chiunque possa avere notizie o informazioni sulla ragazza può contattare la Polizia.